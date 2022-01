Messina. Al via manifestazione d’interesse per abbellire l’hub della Fiera dedicato ai bimbi

Un padiglione della Fiera di Messina dedicato ai più piccoli, realizzando, sia all’interno che all’esterno, un ambiente dedicato, con oggetti, giochi, decorazioni, animazione, musica e disegni che rappresenteranno personaggi dei cartoon, in modo da rendere più agevole anche la vaccinazione pediatrica. Nello stesso tempo, abbellire il centro vaccinale della Fiera di Messina con statue e quadri di artisti messinesi che contribuiranno a modificare l’area rendendola più piacevole.

È questa l’idea dell’ufficio del Commissario Covid-19 di Messina che in sinergia con Asp e Comune di Messina ha lanciato una manifestazione d’interesse chiedendo ad artisti, musicisti, decoratori e animatori di partecipare al cambiamento degli ambienti in Hub Fiera.

«L’idea – spiega il Commissario Covid 19 Alberto Firenze – è quella di dedicare un intero padiglione, il 7B, alla vaccinazione pediatrica e, attraverso l’impegno di tutti, allestire oltre 400 metri di spazio interno con i colori, l’animazione, la musica e gli arredi che richiamano i personaggi più amati dai bambini, per continuare a farli sognare e vivere un momento delicato e importante con leggerezza».

«I piccoli potranno avvicinarsi – ha aggiunto anche il Commissario dell’Asp Bernardo Alagna – ai dipinti o distrarsi con musica, video o personaggi a misura d’uomo, non pensando alla vaccinazione e passando dei momenti in allegria».

Soddisfatto l’Assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso che sottolinea: «Siamo sicuri che saranno tanti gli artisti, le associazioni culturali e teatrali che vorranno partecipare e si adopereranno per realizzare dei magnifici murales all’esterno del Padiglione della Fiera per allietare le ore dei più piccoli. Registriamo già l’adesione del maestro Fabio Pilato, noto artista messinese che posizionerà le sue magnifiche opere sulla flora e fauna dello Stretto all’esterno dei padiglioni vaccinali, sotto i tendoni. Sarà creato così un percorso affascinante che accompagnerà anche i più adulti all’inoculazione del vaccino. Sarà un’occasione preziosa per attrarre i talenti del nostro territorio con il coinvolgimento dell’intera area metropolitana e offrire la possibilità di esibirsi all’interno e all’esterno della fiera, trasformando il momento del vaccino in un ricordo utile non solo dal punto di vista medico e sociale ma anche culturale. Da sempre l’arte è anche cura, esperienza che include e coinvolge, capace di essere terapia che elabora il trauma e luogo in cui l’arte coniuga il benessere culturale con il benessere fisico».

Gli interessati potranno aderire a questa iniziativa, inviando le loro proposte alla email segreteria.organizzativa@asp.messina.it .

