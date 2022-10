Messina, al via le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche: i requisiti

Lo comunica la Camera di Commercio di Messina: sono nuovamente aperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche per promuovere le realtà attive sul territorio da almeno 100 anni. Vediamo come funziona, i requisiti e come entrare a farne parte.

Il Registro nazionale delle imprese storiche è nato nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per volere di Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio. L’obiettivo è quello di premiare le imprese che sono state in grado di trasmettere attraverso le generazioni i propri saperi e le proprie competenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”.

Quali sono i requisiti per iscriversi al Registro nazionale delle imprese storiche? Per l’iscrizione nel 2022 il requisito temporale dei 100 anni di attività dev’essere maturato al 31 dicembre 2021 (l’attività, quindi, deve esistere almeno dal 1921); per quelle che lo richiederanno nel 2023, i 100 anni devono essere maturati al 31 dicembre 2022 (attività avviata almeno dal 1922).

A commentare, il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina: «L’obiettivo – afferma – è quello di valorizzare tutte quelle aziende che, nel tempo, hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità aiutarle a documentare la propria storicità, anche grazie al patrimonio documentario di cui dispone il sistema camerale, contribuisce certamente a sostenere la loro immagine, rafforzando contestualmente l’identità del territorio».

Per maggiori informazioni su come iscriversi è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito della Camera di commercio (oppure a questo link).

