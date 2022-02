Messina. Al via il restyling di Largo Minutoli: il nuovo accesso dei croceristi in città

Come approvato con relativa Delibera di Giunta, l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, di concerto con il Sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, ha avviato i lavori per il nuovo accesso dei croceristi in città attraverso Largo Minutoli.

Grazie all’intervento del Dipartimento Servizi Tecnici diretto dall’ing. Antonio Amato e al coordinamento dell’ing. Carmelo Costanzo, è stato già realizzato il passaggio pedonale di accesso alla piazza (adiacente all’Ufficio del Catasto) che, con ordinanza viaria sarà sgomberata dalle auto in sosta, e attrezzata, in collaborazione con ATM e la Città Metropolitana, con un gabbiotto per le informazioni turistiche e di servizio e di un maxi schermo digitale per la proiezione di video clip sulle eccellenze messinesi artistiche e enogastronomiche.

Contestualmente sono stati già sostituiti a cura del Comune i vecchi pannelli descrittivi dei principali monumenti e siti di interesse intorno a Palazzo Zanca, alla cui ristampa sono stati invitati a concorrere gli operatori commerciali e gli Ordini Professionali nell’ambito della Campagna promozionale “Adotta il Turismo”, lanciata dall’Assessore Caruso.

(16)