Messina, al via il Progetto Polis di Poste Italiane: come cambiano gli uffici in provincia

A partire da oggi, mercoledì 6 settembre, quattro uffici postali della provincia di Messina cambiano “volto” nell’ambito del Progetto Polis, promosso da Poste Italiane. Si tratta di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

«La trasformazione degli spazi dei quattro uffici postali del messinese – si legge nella nota – avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”), nelle sedi i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro».

Il Progetto Polis a Messina

Il Progetto Polis ha l’obiettivo quindi di migliorare i servizi e soddisfare in maniera più efficace le esigenze degli utenti. Gli interventi verranno effettuati nelle sedi postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, nello specifico negli uffici di: Furci Siculo, Raccuja, San Teodoro e Sant’Alessio Siculo.

I lavori di adeguamento termineranno, secondo il cronoprogramma, alla fine di settembre; durante gli interventi sarà garantita la continuità di tutti i servizi rispettivamente presso gli uffici postali di:

Roccalumera (via Umberto I 582): da lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35;

(via Umberto I 582): da lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35; Santa Teresa di Riva (via Delle Colline snc): da lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05, il sabato fino alle 12.35;

(via Delle Colline snc): da lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05, il sabato fino alle 12.35; Cesarò (via Discesa de Amicis 1): da lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35.

Le tre sedi sostitutive sono dotate di ATM Postamat operativo h24.

Per i cittadini di Raccuja, da giovedì 7 fino al 13 settembre 2023 sarà disponibile un ufficio postale mobile ubicato in piazza del Popolo: da lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Al termine dei lavori di adeguamento le sedi interessate torneranno disponibili con i consueti orari.

