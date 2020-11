Messina, al via i test sierologici per il personale UniMe in servizio al Policlinico

A partire da oggi, lunedì 16, e fino al 21 novembre, il personale dell’Università di Messina (UniMe) in servizio al Policlinico “G. Martino” potrà sottoporsi gratuitamente ai test sierologici che rilevano la presenza di anticorpi covid. L’iniziativa mira a stimare quante persone siano entrate in contatto con il coronavirus.

L’Università degli Studi di Messina ha deciso di avviare un’indagine sierologica sul personale UniMe in servizio presso l’A.O.U. “G. Martino” per la ricerca di immunoglobuline specifiche per il covid-19. Ci si potrà sottoporre al test su base volontaria e gratuita tra il 16 e il 21 novembre, su prenotazione. I test saranno effettuati presso il Centro prelievi al piano terra del Padiglione F.

Per prenotare e sottoporsi al test sierologico il personale dell’Università di Messina in servizio al Policlinico “G.Martino” deve collegarsi alla piattaforma disponibile a questo link entro le ore 20.00 del giorno precedente il prelievo. Se quindi, per esempio, ci si vuole sottoporre al test martedì occorrerà prenotarsi entro le 20.00 di lunedì, cioè di stasera. È richiesto di rispettare l’orario indicato nella prenotazione. Per assistenza tecnica sulle prenotazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: supporto.appweb@unime.it.

In caso di esito positivo del test sierologico, il soggetto in questione verrà contattato immediatamente.

