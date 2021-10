Messina, al via i lavori di restauro della Fontana di Granatari: come cambia la viabilità

La Fontana di Granatari pronta al restyling: sono iniziati i lavori di restauro del monumento situato nella rotonda di piazza dell’Autonomia Siciliana, a Messina. Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza sono state disposte alcune modifiche alla normale viabilità, che saranno in vigore fino al 20 novembre 2021.

I lavori di restauro previsti per la Fontana di Granatari rientrano nell’ambito di un progetto più ampio – denominato “Percorsi di acqua tra memoria — Interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione delle principali fontane nei centri originari dei villaggi del Comune di Messina” – finalizzato a restituire decoro alle fontane monumentali della città, con una particolare attenzione ai villaggi.

Vediamo, di seguito, quali sono le modifiche alla normale viabilità della zona d Granatari disposte per consentire l’esecuzione dei lavori di restauro. Fino al 20 novembre, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 16.00:

vigerà il divieto di transito veicolare nel tratto di carreggiata stradale in adiacenza alla fontana, in piazza dell’Autonomia Siciliana , all’intersezione via Consolare Pompea/via Nuova;

nel tratto di carreggiata stradale in adiacenza alla fontana, in , all’intersezione l’area del cantiere sarà delimitata con un’apposita recinzione e apposita segnaletica stradale, in modo da garantire, in sicurezza, il regolare svolgimento della circolazione stradale;

disposta inoltre l’istituzione del limite massimo di velocità di 20 km/h.

(23)