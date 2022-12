Messina, al via gli eventi per ricordare il Terremoto del 1908: tutto il programma

Al via oggi pomeriggio gli eventi organizzati dal Comune di Messina per ricordare il Terremoto del 1908, tra letture di vecchie cronache e testimonianze, video e immagini, cerimonie e tanto altro. Tantissimi gli appuntamenti in programma tra il 27 dicembre e l’8 gennaio in occasione del 114esimo anniversario del sisma che segnò la storia di Messina.

Sono passati quasi 114 anni dal terremoto che alle 5.21 del 28 dicembre 1908 distrusse buona parte della città dello Stretto. A oltre un secolo dal sisma, Messina ricorda quanto avvenuto con iniziative mirate al recupero della memoria storica e alla cultura della prevenzione. Tra gli eventi in calendario per il 2022 si segnala “Notte Funesta. Cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia”, che prevede, tra le altre cose, una simulazione e alcune letture della cronaca dell’epoca. L’appuntamento è per giovedì 29 dicembre alle ore 17.00 al Palacultura “Antonello” di Messina.

Di seguito, tutti gli eventi previsti dal 27 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Messina ricorda il Terremoto del 1908: il programma degli eventi

Concerti, video documentari, raccolte di testimonianze e tanto altro: di seguito, gli eventi in calendario per l’anniversario del Terremoto che nel 1908 colpì Messina e Reggio Calabria.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

Ore 17.30 – VILLA CIANCIAFARA “Messina tremò all’alba”. Pagine dimenticate del terremoto di Antonino Sarica; interventi di Milena Romeo Sergio Di Giacomo e Francesco Trimarchi. A cura dell’Associazione culturale Antonello da Messina.

“Messina tremò all’alba”. Pagine dimenticate del terremoto di Antonino Sarica; interventi di Milena Romeo Sergio Di Giacomo e Francesco Trimarchi. A cura dell’Associazione culturale Antonello da Messina. Ore 17.30 – S. MARIA ALEMANNA – Un momento di riflessione per non dimenticare e per non essere impreparati A cura degli Assessorati di Protezione Civile e Cultura. Il programma: Saluti: Federico Basile, Sindaco di Messina, Massimiliano Minutoli, Assessore alla Protezione Civile, Enzo Caruso, Assessore alla Cultura Video Messaggi: Ing. Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale Ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana Interventi: Ing. Antonio Rizzo, Esperto di Protezione Civile Ing. Bruno Manfrè, Dipartimento Regionale Protezione Civile – Dirigente Servizio Messina Dott.ssa Sabrina Palumbo, Coordinatrice del Gruppo Comunale di Protezione Civile Proiezioni Video: Ore 5:21 – 1908: Cento anni dopo una città che vuole essere preparata Su immagini della Messina distrutta, l’attore Massimo Mollica recita passi del libro di Maksim Gorkij “28 dicembre 1908 – Il terremoto di Calabria e Sicilia” e articoli del 1909 del letterato e politico Guido Mazzoni (Video realizzato dal Lions Club Messina Peloro con la regia di Valerio Vella) Proiezione Video: Esercitazioni “Messina Risk SIS.MA.” 2010 / 2022 Esperienze esercitative per rischio sismico e maremoto durante le edizioni della “Settimana della Sicurezza” promossa dalla Città di Messina per lo sviluppo della cultura della protezione civile, della resilienza e delle buone prassi di comportamento; Proiezione Video: Esercitazione “Sisma dello Stretto” 2022 Esercitazione organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nell’area dello stretto di Messina con la Regione Calabria e la Regione Sicilia, con le Prefetture di Reggio Calabria e Messina, con i Dipartimenti Regionali di Protezione Civile e con il coinvolgimento di numerosi comuni della costa ionica e tirrenica; Proiezione Video: Memoria di 114 giovani scomparsi. A cura del Comitato “Messina 908” coordinato dal Prof. Dino Calderone.

– Un momento di riflessione per non dimenticare e per non essere impreparati A cura degli Assessorati di Protezione Civile e Cultura. Il programma:

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

Ore 9.00 – GRAN CAMPOSANTO Deposizione della Corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto A cura del Comune, in collaborazione col Comitato Cittadino “100 MESSINESI per MESSINA 2MILA8”

Deposizione della Corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto A cura del Comune, in collaborazione col Comitato Cittadino “100 MESSINESI per MESSINA 2MILA8” Ore 9.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00 ATRIO DI PALAZZO ZANCA Raccolta di testimonianze e ricordi sul sisma da parte dei cittadini a cura del Comitato “Messina 908”

Raccolta di testimonianze e ricordi sul sisma da parte dei cittadini a cura del Comitato “Messina 908” Ore 9.30 – CHIESA SS. ANNUNZIATA DEI CATALANI SEMINARIO multidisciplinare sul terremoto del 1908 “Il Territorio – La Storia – La Ricostruzione” A cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono” SALUTI: Federico Basile Sindaco di Messina, Francesco Cancellieri, Luigi Montalbano, Francesca Passalacqua RELATORI: Giovanni Falsone, Marco Grassi, Giovanni Randazzo, On. Antonio De Luca (estensore del D.L. approvato dalla Regione Sicilia sulla giornata della memoria per il terremoto di Messina del 1908)

multidisciplinare sul terremoto del 1908 “Il Territorio – La Storia – La Ricostruzione” A cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono” Ore 10.00 – PIAZZETTA MICHELI (fronte Prefettura). In ricordo dell’opera di ricostruzione morale e materiale svolta dal deputato On. Giuseppe Micheli nei primi mesi successivi al disastro A cura del Comitato Cittadino “100MESSiNESI per MESSINA 2MILA8”

(fronte Prefettura). In ricordo dell’opera di ricostruzione morale e materiale svolta dal deputato On. Giuseppe Micheli nei primi mesi successivi al disastro A cura del Comitato Cittadino “100MESSiNESI per MESSINA 2MILA8” Ore 10.30 – PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO – COLONNA VOTIVA realizzata per il 50° Anniversario del terremoto Commemorazione delle vittime A cura del Comune e dell’Associazione Culturale “Messina Sacra”

realizzata per il 50° Anniversario del terremoto Commemorazione delle vittime A cura del Comune e dell’Associazione Culturale “Messina Sacra” Ore 11.00 – BIBLIOTECA COMUNALE “CANNIZZARO” – “Quando Messina non ebbe un domani”. Presentazione del volume “Non c’è domani. Tre atti di Julien Green”, a cura prof.ssa Annunziata Antonazzo – Associazione l’Associazione Terremoti di Carta e “Fuorilinea” Editore. Incontro con il prof. Marco Boncoddo, l’illustratore Lelio Bonaccorso, che ha disegnato le illustrazioni del volume e lo scrittore Mario Falcone, autore romanzo “Alba Nera”. Esposizione delle stampe originali del volume disegnate da Lelio Bonaccorso.

“Quando Messina non ebbe un domani”. Presentazione del volume “Non c’è domani. Tre atti di Julien Green”, a cura prof.ssa Annunziata Antonazzo – Associazione l’Associazione Terremoti di Carta e “Fuorilinea” Editore. Incontro con il prof. Marco Boncoddo, l’illustratore Lelio Bonaccorso, che ha disegnato le illustrazioni del volume e lo scrittore Mario Falcone, autore romanzo “Alba Nera”. Esposizione delle stampe originali del volume disegnate da Lelio Bonaccorso. Ore 12.00 – LARGO MINUTOLI STATUA DI MESSINA Omaggio alle vittime del terremoto. A cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono”

Omaggio alle vittime del terremoto. A cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono” Ore 12,00 – “LARGO RISORGIMENTO” Ricordo delle Vittime presso la Targa commemorativa del Centenario del Terremoto A cura del Comitato Cittadino “100MESSiNESI per MESSINA 2MILA8” ORE 18.30 – BASILICA DI S. ANTONIO Nino Principato: “Padre Annibale e il terremoto del ‘908” A cura dei padri Rogazionisti.

29 DICEMBRE – EVENTO COMMEMORATIVO ISTITUZIONALE

Ore 17.21 – PALACULTURA “ANTONELLO” NOTTE FUNESTA : COMMEMORAZIONE DEL 114° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28 DICEMBRE 1908 Saluti del Sindaco Simulazione acustica in sala dei 32” della scossa che rase al suolo Messina Proiezione di filmati e immagini del Terremoto “28 Dicembre 1908. Corrispondenze e testimonianze del Terremoto che distrusse Messina”. Letture delle cronache del tempo, a cura dei giornalisti referenti delle testate giornalistiche locali contemporanee. Le ultime note prima del disastro: Concerto con brani tratti dall’AIDA di G. Verdi eseguiti dall’Orchestra Sinfonica della Bulgaria, diretta dal M° Orazio Baronello. Con la partecipazione di Giulia Greco (Soprano) e Nino Vinci (Clarinetto). Voce Narrante Daniele Gonciaruk. Conduce Emilio Pintaldi.

: COMMEMORAZIONE DEL 114° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28 DICEMBRE 1908

SABATO 7 GENNAIO 2023

Ore 11.00 – PASSEGGIATA A MARE Commemorazioni in onore di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il Terremoto, nel 150° Anniversario della nascita. A cura dell’Istituto nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe al Pantheon Deposizione di una corona di fiori nelle acque prospicenti la passeggiata a Mare (Batteria Masotto)

DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Commemorazioni in onore di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il Terremoto, nel 150° Anniversario della nascita. A cura dell’Istituto nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe al Pantheon Ore 10.00 – LARGO SEGGIOLA. Raduno presso la Statua alla Regina Elena e Corteo in Cattedrale.

Ore 10.30 – BASILICA CATTEDRALE. Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Cesare Di Pietro e dai Sacerdoti delle Delegazioni

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Cesare Di Pietro e dai Sacerdoti delle Delegazioni Ore 12.15 PIAZZA DUOMO. Esibizione della Fanfara del 6° Rgt. Bersaglieri della Brigata AOSTA

Esibizione della Fanfara del 6° Rgt. Bersaglieri della Brigata AOSTA Ore 17.00 CHIESA SS. ANNUNZIATA DEI CATALANI. Tavola Rotonda: “Elena di Savoia eroica soccorritrice dopo il Terremoto del 1908

Il programma in PDF è scaricabile qui.

(5)