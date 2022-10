Messina, al Segretario Carrubba (anche) la direzione ad interim degli Affari Generali

Tris di incarichi, ma solo temporaneo, per Rossana Carrubba che, oltre al ruolo di Segretario Generale e a quello di Direttore Generale del Comune di Messina, ricoprirà, ad interim, anche quello di dirigente del Dipartimento Affari Generali. A firmare il provvedimento, il sindaco Federico Basile, a seguito del collocamento in quiescenza dell’ingegnere Francesco Ajello (appunto dirigente degli Affari Generali).

Ma non è tutto, perché lo scorso 1° ottobre 2022 sono cessati, per «decorso del termine triennale di durata», gli incarichi di direzione dei Dipartimenti comunali conferiti: al dott. Salvatore De Francesco (Servizi Alla Persona e Alle Imprese); all’arch. Antonella Cutroneo (Servizi Territoriali ed Urbanistici); all’ingegnere Antonio Amato (Servizi Tecnici); all’ingegnere Antonio Cardia (Servizi Ambientali); al dottor Antonino Cama (Servizi Finanziari e Tributari). Infine, come si anticipava, è stato collocato in quiescenza l’ingegnere Francesco Ajello.

I dirigenti continueranno a svolgere il proprio incarico per effetto della prorogatio degli organi degli enti pubblici prevista dalla legge 15 luglio 1994 n. 444. Intanto, è stato pubblicato l’atto di interpello riguardante appunto la direzione dei Dipartimenti comunali e in scadenza il 15 ottobre 2022.

Per quel che riguarda il Dipartimento Affari Generali, andrà ad interim al Segretario Generale/Direttore Generale Rossana Carrubba, per «assicurare la continuità tecnico – amministrativa delle attività». Si tratta quindi di un provvedimento temporaneo. Una volta chiuso l’atto di interpello si saprà chi si occuperà, per i prossimi tre anni, dei dipartimenti comunali.

