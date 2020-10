Messina, al Papardo esami specialistici per il mese di prevenzione del tumore al seno

Anche l’ospedale Papardo di Messina promuove esami specialistici all’interno del polo oncologico per il mese di prevenzione del tumore al seno. Ottobre, infatti, è il mese rosa, campagna nazionale promossa dal ministero della Salute e dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

«I nostri ambulatori sono operativi tutto l’anno – dichiara il Direttore Generale Mario Paino – ma ottobre è un mese fondamentale per la prevenzione, dove occorre sensibilizzare le donne sull’importanza degli esami di controllo.

Sul tema della prevenzione le iniziative non sono mai abbastanza ma il nostro polo oncologico è ormai divenuto eccellenza di riferimento per la comunità messinese e non solo grazie anche ai tanti volontari coinvolti in giornate come queste».

Prevenire è vita – esami di prevenzione per il tumore al seno al Papardo di Messina

Con questo “motto” la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori invita le donne a sottoporsi agli esami di controllo. Anche al polo oncologico dell’ospedale Papardo di Messina da mercoledì 14 ottobre sarà possibile prenotare gli esami per la prevenzione del tumore al seno.

L’Associazione Siciliana di Sostegno Oncologico, in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia e la Breast Unit dell’A.O. Papardo dirette dal Prof. Vincenzo Adamo, in collaborazione con l’U.O.C. di Chirurgia generale diretta dal Prof. Nino Gullà, con l’U.O.C. di Diagnostica per Immagini (Radiologia) diretta dal dott. Giampiero Mastroeni, promuove una tre giorni dedicata alla prevenzione del tumore alla mammella.

Sei ambulatori del polo oncologico con la presenza di specialisti saranno dedicati agli esami di prevenzione, nei giorni 27-28-29 ottobre. Per rispettare i dettami anti-covid dei DPCM e prevenire assembramenti, saranno prese tutte le misure che riguardano il distanziamento e la sicurezza dell’utenza.

Orari e numeri per prenotare:

da lunedì al venerdì

dalle 09.00 alle 13.00

090 3996251

