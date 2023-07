Messina, al Comune si fa spazio ai giovani: ecco la nuova Consulta Giovanile

Sono giovani, fanno parte di associazioni e comitati attivi sul territorio e vogliono rendere migliore la città dello Stretto: presentati questa mattina a Palazzo Zanca i componenti della neo-formata Consulta Giovanile di Messina. A dargli il benvenuto, il sindaco Federico Basile: «Vi ringrazio, perché mi aspetto che questo sia solo un primo incontro. Venite spesso, perché ».

Nominati lo scorso 19 luglio, prendono posto a Palazzo Zanca i membri della nuova Consulta Giovanile. La presentazione degli 11 componenti è avvenuta questa mattina nel Salone delle Bandiere. «I giovani – ha sottolineato il sindaco Federico Basile – sono coloro che devono portare avanti le idee. L’idea di creare questo strumento nasce dall’esigenza di far partecipare i ragazzi alle attività del Palazzo Municipale. La Consulta Giovanile è uno strumento che esisteva sulla carta, ma che dobbiamo essere in grado di far esistere anche nel concreto. Ai ragazzi che compongono la Consulta chiedo di essere ancora più impegnati nel fare. Non pensate che proporre le vostre idee sia una perdita di tempo, partecipate alla vita del Comune».

A seguire, l’intervento dell’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata: «Quello che giunge oggi a compimento è stato un iter piuttosto lungo – ha esordito l’assessora, per poi rivolgersi direttamente ai ragazzi. Avrete un compito importante, perché per la prima volta siederete in questo Palazzo e farete da raccordo tra le istanze provenienti dall’esterno, dai giovani, e le istituzioni di Palazzo Zanca. Saremo presenti anche io in quanto assessore e la consigliera Emilia Rotondo».

Cos’è la Consulta Giovanile di Messina

La Consulta Giovanile di Messina è un organismo nato idealmente nel 2021, ma costituitosi effettivamente solo nei giorni scorsi, dopo le modifiche al Regolamento approvate nel dicembre 2022 dal Consiglio Comunale e il conseguente avviso pubblico per la selezione dei componenti.

Si tratta di un organismo formato da giovani provenienti da associazioni, comitati e organizzazioni presenti sul territorio comunale di Messina. Suo obiettivo è quello di dar voce a ragazzi e ragazze che, attraverso la Consulta Giovanile, potranno sottoporre idee alla Giunta e al Consiglio Comunale, promuovere iniziative e dibattiti pubblici ed esprimere pareri – non vincolanti – sulle politiche dell’Amministrazione in ambito giovanile.

Chi ne fa parte: tutti i nomi

Pubblichiamo di seguito l’elenco dei componenti della Consulta giovanile di Messina, provenienti da associazioni, comitati e organizzazioni di volontariato, scolastiche, universitarie, religiose, sociali, ambientali.

Rappresentanti delle Associazioni:

Concetta Costa – legale rappresentante dell’associazione CNGEI SEZIONE SCOUT MESSINA Myriam Vizzini – rappresentante della Comunità Studentesca Universitaria Messina Lorenzo Monteleone – rappresentante dell’ass. ODV Comunità Zancle Parco Museo Forte Cavalli. Aurora Falcone – rappresentante dell’Associazione ORIZZONTE Denise Siracusa – rappresentante dell’Associazione MORGANA Emanuele Carlo – rappresentante dell’UDU Messina Unione degli Universitari Antonio Urbano – rappresentante dell’Associazione ATREJU – La compagnia degli studenti John Federick Bungay – rappresentante della Parrocchia San Domenico Dazio Gabriele Bonfiglio – rappresentante dell’Associazione Culturale Michelangelo Trimarchi

Rappresentanti delle scuole:

Rita Gemelli – per l’istituto di istruzione Superiore Basile

– per l’istituto di istruzione Superiore Basile Componente della V Commissione designato: Consigliera Emilia Rotondo.

Tra i componenti, quindi, giovani ragazzi e ragazze attivi nel sociale, nella promozione della cultura e delle tradizioni messinesi, nella vita universitaria e non solo. Il prossimo step sarà quello dell’elezione del presidente.

