Messina, aggiudicati i lavori per lo Stadio Celeste: costi, tempi e progetto

Nuova vita per lo Stadio Celeste di Messina. Si è chiusa la gara per l’aggiudicazione dei lavori, per un importo di circa 1 milione e 300mila euro. Previsti nel progetto il rifacimento della tribuna, nuovi spazi per gli atleti, dagli spogliatoi alla palestra, un’area museo dedicata allo sport, un’area ristorazione e tanto altro. Vediamo tutti i dettagli del progetto.

Ad aggiudicarsi l’appalto il Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile ARL (Sidoti Engineering Srl incaricato della progettazione) con sede a Favara (Agrigento), che ha offerto il ribasso maggiore (35,53%) pari a 1.316.687,62 euro, di cui 1.188.937,29 euro per lavori e 127.750,34 euro per Servizi, oltre IVA.

Il progetto è finanziato con risorse europee provenienti dal programma Next Generation EU. Secondo le previsioni, il nuovo Stadio Celeste sarà fruibile nella sua interezza entro circa un anno dall’inizio dei lavori.

Stadio Celeste di Messina: il progetto

Al di là dei lavori di messa in sicurezza e di quelli riguardanti principalmente le curve e il campo, sarà rimessa a nuovo la tribuna coperta. Le dimensioni e la pendenza dei gradoni saranno mantenuti. Sarà modificato in parte l’assetto per la creazione dei posti che saranno destinati alla tribuna d’onore oltre alla realizzazione di postazioni per la stampa dotati di piano per scrittura e postazione pc con collegamento di rete ed alimentazione elettrica.

Verrà ripristinata la cabina per la stampa e per l’ospitalità dei telecronisti e in alternativa per una eventuale postazione di gestione dell’ordine e sicurezza. Saranno realizzate in prossimità delle torri due postazioni per ospitare le telecamere fisse per una eventuale telecronaca delle partite, verrà eliminata l’attuale partizione in ferro e vetro e verrà realizzata una divisione del settore in modo tale da rendere visibile anche in tale zona l’intero stadio. Sotto la tribuna coperta verrà realizzata la sala Giallorossa.

La quota zero dello stadio ospiterà i servizi fondamentali per l’attività sportiva. Saranno recuperati i locali spogliatoio per la squadra di casa e per gli ospiti, verranno ripristinati gli spogliatoi per gli arbitri suddivisi in uomini e donne, verrà realizzato un bagno accessibile per le persone con disabilità. Saranno realizzati, un nuovo locale da adibire ad infermeria. Verrà ridisegnata la sala stampa oggi intitolata a Ciccio Currò. Sarà recuperata la palestra dotandola di nuove ed efficienti attrezzature per la preparazione atletica, oltre che di una zona massaggi ricavando nello spazio retrostante una nuova zona e locali docce.

Sul lato di via Oreto sarà ricavata una zona interna da destinare a parcheggio per 10 posti auto, per la società e per gli ospiti. Tale zona sarà comunque separata dalla restante zona di transito dei tifosi ed accessibile solo mediante pass di accesso. In tale parcheggio saranno ricavati anche dei posti auto per le persone con disabilità. Previste inoltre un’area ristorazione e un’area museo dedicata allo sport e al calcio.

Il progetto è spiegato più nel dettaglio a questo link.

