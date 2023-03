Messina, aggiudicati i lavori per la piazzetta in contrada San Nicola a Bordonaro: costi e progetto

Chiusa la gara d’appalto, il Comune di Messina ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di una piazzetta in contrada San Nicola a Bordonaro e per la rimessa a nuovo del muretto della pineta di Pompei. Vediamo chi se ne occuperà, il progetto e l’importo di aggiudicazione.

La procedura di gara si è aperta il 17 gennaio 2023, e chiusa il 22 febbraio con l’aggiudicazione dei lavori alla ditta di Carmelo Giuseppe Venuta di Piraino, in provincia di Messina. L’importo a base d’asta era di 73.770,00 euro. L’impresa ha offerto un ribasso pari a 30,877 %, per un importo contrattuale di 52.317,57 euro oltre IVA. Il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso.

Cosa prevede il progetto? L’idea è quella, innanzitutto, di ripristinare parapetti perimetrali della pineta di Pompei, e di realizzare una piazzetta in contrada San Nicola, nella parte alta di Bordonaro.

In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:

dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato 01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato;

realizzazione di pavimentazione mediante “basole” in pietra lavica, bocciardate a macchina;

scarifica e bitumazione di alcuni tratti di strada limitrofi alle aree oggetto di intervento;

realizzazione di muretti perimetrali in c.a.

Prevista anche la collocazione di panchine.

A questo link tutta la documentazione.

(116)