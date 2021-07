AAA cercasi bagnini: l’avviso del Comune per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita

Il Comune di Messina è in cerca di bagnini da impiegare nell’estate 2021 sulle spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita. Per questo motivo è stato pubblicato sul sito istituzionale di Palazzo Zanca un avviso di manifestazione di interesse rivolto a operatori economici, imprese, associazioni sportive e di volontariato che possano essere interessate a svolgere il servizio (che verrà dato tramite affidamento diretto). Vediamo i dettagli.

Le attività da garantire sono quelle di assistenza ai bagnanti e salvataggio in mare, appunto lungo le spiagge libere di Capo Peloro e Santa Margherita tra le 9.00 e le 19.00, ogni giorno, dal 12 luglio 2021 al 05 settembre 2021. Le imprese, le associazioni e gli altri soggetti indicati più in basso nell’articolo possono inviare la propria candidatura entro il 7 luglio 2021. Per ciascuno dei due servizi (Capo Peloro e Santa Margherita), viene previsto il corrispettivo di 13.000 euro oltre IVA.

Il Comune di Messina cerca bagnini: a chi è rivolto l’avviso

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione:

Gli Operatori Economici Iscritti al Registro Imprese per le attività di fornitura di assistenti bagnanti e salvataggio a mare, o similare;

le Associazioni Sportive;

le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;

le Imprese sociali.

Come e quando partecipare alla manifestazione d’interesse

È possibile partecipare alla manifestazione di interesse entro giorno 7 luglio 2021, tramite il Portale Appalti del Comune di Messina, riscontrando l’Avviso, ossia trasmettendo l’istanza di partecipazione, tramite il Portale Appalti.

La selezione

Una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande al Comune di Messina, verrà stilata un’unica graduatoria, prevedendo l’attribuzione di punteggio, in base al numero di bagnini (assistenti bagnanti ovvero istruttori di nuoto), con i quali si propone l’erogazione del servizio. In caso di parità, si procederà con sorteggio. La selezione avverrà in seduta pubblica l’8 luglio.

Maggiori informazioni a questo link.

