Messina. A Villa Dante lezioni di ginnastica e stretching

Quattro giorni per fare lezioni di ginnastica e stretching a Messina con Marta Wnorowska, volontaria del Corpo Europeo di Soliarietà. Le lezioni saranno gratuite e si svolgeranno a Villa Dante dal 5 al 9 luglio.

L’evento sportivo è organizzato dall’Assessore alle Politiche Giovanili Enzo Caruso e il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini, in collaborazione con Enjoy Sicily.

A Villa Dante le lezioni di una volontaria del Corpo Europeo

Il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC abbreviato in inglese) è il nuovo programma avviato dall’Unione Europea per sostituire gradualmente e migliorare il Servizio Volontario Europeo. L’obiettivo, infatti, è quello di aumentare sensibilmente il numero di volontari coinvolti e progetti portati a termine. Il programma – quello che sta seguendo Marta – propone una serie di opportunità in ambito lavorativo e del terzo settore a tutti i giovani tra i 17 e i 30 anni appartenenti ai territori degli Stati dell’Unione europea per creare una società inclusiva e consapevole attraverso delle esperienze che possano cambiare il modo di guardare il mondo.

Il Corpo di solidarietà Europeo riguarda sopratutto tematiche come tutela dell’ambiente, accoglienza e integrazione di migranti, salute e benessere, istruzione e educazione, che si sviluppano in un periodo che va dai 2 ai 12 mesi in uno stato dell’Unione europea o nel proprio.

Rispetto allo SVE, il programma Corpo europeo di solidarietà presenta delle novità in quanto è possibile partecipare anche a progetti nel proprio paese e poter vivere non solo un’esperienza di volontariato ma anche lavorativa e di tirocinio.

Ciò significa che per chi fosse interessato ad un programma di volontariato europeo ESC, non riscontrerà delle grandi differenze con lo SVE poiché anche qui non è previsto uno stipendio ma la copertura delle spese del viaggio, assicurazione, vitto, alloggio, formazione linguistica e un pocket money mensile.

L’esperienza lavorativa e di stage, invece, prevede vere forme di inserimento nel lavoro come contratto e retribuzione. Per maggiori informazioni, cliccare su questo link “Differenze tra servizio di volontariato europeo e corpo europeo di solidarietà”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Corpo Europeo di Solidarietà.

(14)