Messina, a Santo Stefano Medio slittano i lavori per la nuova area giochi

L’assessore all’Arredo urbano del Comune di Messina Massimiliano Minutoli ha effettuato un sopralluogo a Santo Stefano Medio in cui sorgerà una nuova area giochi dedicata ai più piccoli.

La ditta Metalco, infatti, sta provvedendo al montaggio dei nuovi giochi all’interno di uno spazio adiacente alla chiesa del villaggio della zona sud.

Dal sopralluogo però sono emersi dei problemi di sicurezza, per i quali Minutoli ha deciso di concordare un nuovo cronopragramma rispetto a quello realizzato in precedenza.

La nuova area giochi di Santo Stefano Medio

Mancano quindi ancora le condizioni di sicurezza per poter giocare nella nuova area giochi. «Recandomi sul posto – ha detto Minutoli – ho verificato che lo stato dei luoghi non è in perfetta sicurezza, disponendo la sospensione dei lavori di montaggio dei giochi.

Risulta infatti indispensabile prima di tutto provvedere alla messa in sicurezza dell’area e in tal senso ho incaricato i responsabili del Dipartimento Servizi Tecnici e l’esperto agronomo del Comune Saverio Tignino di contattare la Messina Servizi Bene Comune al fine di valutare congiuntamente gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza indispensabili per poi procedere al montaggio dei giochi».

