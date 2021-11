Messina. A Palazzo Zanca l’USIP apre il confronto sulla “Sicurezza Partecipata”

Sicurezza pubblica locale, investimenti per la creazione di servizi sempre più a misura di cittadino, questi i temi al centro del convegno organizzato da USIP (Unione Sindacale Italiana Poliziotti) di Messina “Politica di investimenti per un efficiente sicurezza partecipata a Messina”, che si è tenuto oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

«II tema della sicurezza è sempre stato un tema centrale nelle società di ogni tempo, e come abbiamo potuto notare, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento radicale del concetto di sicurezza pubblica, pertanto l’intenzione odierna è stata quella di coinvolgere nel dialogo quelle realtà che per troppo tempo sono state lasciate ai margini creando così quello che possiamo definire il concetto di Sicurezza Partecipata, aumentando i soggetti che devono concorrere ad implementarla» precisa Maurizio Galati, segretario generale USIP Messina.

«Un sindacato di matrice confederale come l’USIP è per definizione a favore di questo modello di sicurezza, malgrado ciò, seppur la produzione normativa degli ultimi anni in direzione del concetto di sicurezza partecipata è stata molto prolifica, non sempre la politica è stata coerente con tutto ciò che necessitava mettere in campo per garantirla in pieno, quindi è volontà dell’USIP aprire al confronto esponenti politici, istituzionali ed amministrazione comunale dando la possibilità di confrontarsi sulle prospettive a breve, medio e lungo termine» sottolinea Vittorio Costantini Generale USIP oggi presente a Messina.

«Fermo restando i principi sanciti dalla legge 121/81 riguardo la titolarità della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, per produrre più sicurezza, in una società sempre più globalizzata, serve maggiore flessibilità, serve comprendere cosa accade intorno a noi, obiettivi, questi ultimi, raggiungibili solo attraverso le diverse competenze, giacché solo in questo modo si potrà cogliere la nuova domanda di sicurezza che avanza nella società e si potrà adeguare al meglio il servizio da rendere al cittadino» conferma Rosaria Maira Responsabile Nazionale USIP Mobbing e Stalking.

Al convegno hanno partecipato arricchendo di contributi il dibattito il Questore di Messina Dott. Gennaro Capoluongo, i deputati nazionali On.le Ella Bucalo, On.le Antonella Papiro e On.le Pietro Navarra, il deputati regionale e capogruppo del Partito Democratico all’ARS On.le Giuseppe Lupo, l’Avv.to Bonaventura Candido Presidente Camera Penale Messina, l’Avv.to Chiara Sterrantino Vice Presidente C.A.S., l’Avv. Dafne Musolino Assessore con delega alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana del Comune di Messina, Claudio Fabio De Luca Segretario Generale Regionale USIP Sicilia.

