Messina, a Capo Peloro nasce il primo info point No Ponte

Dopo la mobilitazione dello scorso 17 giugno, le attività del comitato “No Ponte” di Messina proseguono con l’inaugurazione del primo info point: l’appuntamento è per stasera, alle 18.00, a piazza dell’Angelo a Torre Faro.

«Un luogo – scrivono i promotori dell’iniziativa – a cui rivolgersi per documenti e notizie sulle ragioni del no al devastante progetto del ponte sullo Stretto di Messina, dove visionare una mostra Noponte itinerante, poter sottoscrivere le petizioni contro il ponte, sapere se la propria casa, terreno, attività economica è in zona d’esproprio o servitù, contribuire all’attività del comitato. Sarà il primo di una serie di info point e di iniziative che renderanno più “calda” l’estate e la prossima stagione autunnale per opporsi alla realizzazione dell’inutile, dannoso, costoso e irrealizzabile ponte sullo Stretto».

Le prossime iniziative “No Ponte”

Dopo la decisione del Governo Meloni di procedere alla costruzione dell’infrastruttura che dovrebbe collegare Messina al resto d’Italia e i cui lavori dovrebbero partire nell’estate 2024 per concludersi (secondo il cronoprogramma) nel 2030, come ha dichiarato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, sono diverse le iniziative promosse dai messinesi per dire No al Ponte sullo Stretto: ecco i prossimi appuntamenti in programma:

mercoledì 12 luglio , alle 21.00, alla Casa del Popolo, in via degli Amici 21: cena sociale di autofinanziamento, mercatino artigianale e selezione musicale a cura di Les Raclettes in vista del corte no ponte di agosto;

, alle 21.00, alla Casa del Popolo, in via degli Amici 21: cena sociale di autofinanziamento, mercatino artigianale e selezione musicale a cura di Les Raclettes in vista del corte no ponte di agosto; giovedì 13 luglio , dalle 17.30, a piazza Cairoli (nei pressi della Pasticceria Irrera): confronto e dibattito aperto con il Comitato Invece del Ponte;

, dalle 17.30, a piazza Cairoli (nei pressi della Pasticceria Irrera): confronto e dibattito aperto con il Comitato Invece del Ponte; sabato 12 agosto, a Torre Faro, corteo No Ponte.

In foto i manifestanti durante il corteo del 17 giugno.

(4)