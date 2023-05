Messina, 83mila euro per il marciapiede di via Lago Grande a Ganzirri: online la gara d’appalto

Rimettere a nuovo il marciapiede di via Lago Grande, a Ganzirri: questo l’obiettivo della gara d’appalto aperta nelle scorse ore dal Comune di Messina. L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è di oltre 83mila euro. Vediamo tutti i dettagli.

È online sul Portale appalti di Palazzo Zanca la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede di via Lago Grande, nella zona Nord di Messina. Gli interventi previsti riguardano principalmente il rifacimento della pavimentazione con pietrine di cemento, la rimozione di alcune ceppaie e la sistemazione di alcune aiuole. Il valore totale dell’appalto è di 90.390,00 euro. Come si legge nella documentazione, consultabile a questo link, l’importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso, è di 83.225,08 euro, esclusi IVA e oneri per la sicurezza. Questi ultimi, in particolare, ammontano a 7.164,92 euro.

Per quel che riguarda, invece, i tempi e le modalità di svolgimento della procedura: le ditte interessate a partecipare alla gara d’appalto dovranno inviare la propria offerta esclusivamente per via telematica, tramite il “Sistema di Appalti Telematici denominato e-procurement – Comune di Messina” – attraverso l’apposita piattaforma a questo link – entro la scadenza fissata alle ore 11.00 del giorno 20 giugno 2023. Le offerte saranno aperte alle ore 12.00 del giorno stesso. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.

