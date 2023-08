Messina, 5 milioni di euro per i viadotti di Giostra (ma non solo): cosa prevede il Decreto del Mit

Firmato il Decreto: sono in arrivo nuovi finanziamenti per Messina, a partire dai 5 milioni di euro per il completamento e la messa in sicurezza idrogeologica dei viadotti “O” e “P” di Giostra. Le risorse provengono dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e serviranno per interventi da eseguire sia in città sia in provincia. Vediamo tutti i dettagli.

Ad annunciarlo sono il senatore messinese Nino Germanà e il deputato ARS Giuseppe Laccoto, il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto di stanziamento di 32 milioni di euro per la Sicilia. Le risorse serviranno per la manutenzione di beni monumentali, chiese e antichi borghi, ma anche per le infrastrutture, come appunto lo svincolo di Giostra.

Ad anticipare l’ottenimento del finanziamento erano stati, a maggio 2023, il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vicesindaco nonché assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello. I 5 milioni di euro previsti dal Decreto del MIT serviranno per il completamento e la messa in sicurezza idrogeologica dei viadotti Giostra-Annunziata, realizzati nel 2009 ma mai utilizzati.

Gli altri finanziamenti per la provincia di Messina riguardano:

l’antico borgo di contrada Ferraro e restauro conservativo dei manufatti esistenti ad Antillo (3.600.000,00),

(3.600.000,00), lavori di restauro dell’ex convento e chiostro di San Francesco di Sant’Angelo di Brolo (1.600.000,00 euro),

(1.600.000,00 euro), lavori di restauro della Chiesa di San Basilio e della annessa sagrestia e casa canonica, parte integrante del Complesso Monastico dei Basiliani a Barcellona P.G. (1.400.000,00 euro),

(1.400.000,00 euro), lavori di restauro del museo parrocchiale annesso alla Chiesa di S. Onofrio a Casalvecchio Siculo (600.000,00),

(600.000,00), lavori di restauro della Chiesa Madonna della Lettera a Furci Siculo (600.000,00).

(30)