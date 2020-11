Messina, 115 multe in una settimana per oltre 47mila euro: il report

C’è chi getta i rifiuti dal finestrino, chi li abbandona per strada, chi per strada lascia addirittura la carcassa della propria vecchia auto: sono questi i comportamenti sanzionati nella settimana tra il 26 ottobre e l’1 novembre dalla sezione Ambiente e Rifiuti della Polizia Municipale di Messina per un totale di 115 multe e 47mila 376 euro.

A fornire il resoconto dettagliato dell’attività svolta dalla sezione della coordinata dall’ispettore Peditto è il sindaco di Messina Cateno De Luca. Vediamo il report completo.

Nella settimana dal 26 ottobre all’1 novembre 2020 sono stati elevati:

45 multe da 450 euro ciascuna per conferimento fuori orario in giornata non consentita (sabato) e utenza proveniente da zona servita da raccolta differenziata per un un importo complessivo 20.250,00 euro;

4 verbali da 600 euro ciascuno per abbandono rifiuti sul suolo pubblico per un importo di 2.400 euro.

1 multa 450 euro per mancata affissione della targa da parte di un amministratore di condominio;

4 multe da 108 euro per getto di rifiuti di piccolissime dimensioni da veicolo per un importo complessivo di 432 euro;

2 verbali da 26 euro per getto di carte sul suolo pubblico per un importo complessivo di 52 euro.

Attività svolta per consentire la scerbatura e la pulizia delle strade cittadine:

42 multe da 42 euro ciascuno ai sensi dell’art 7 cds (Codice della Strada) per un importo complessivo di 1764,00 euro;

4 verbali da 87 euro ai sensi dell'art 158 cds per un importo complessivo di 348 euro;

rimossi dai carri attrezzi 35 veicoli per consentire la scerbatura e la pulizia delle strade.

Servizio carcasse:

Rilevati 23 veicoli in stato di abbandono nelle vie cittadine;

Elevate 13 multe da 1667,67 euro ciascuno ai sensi del dgls 209/03 per un importo complessivo di 21.680,00 euro.

In totale sono state quindi staccate 115 multe per un importo di 47376,00 euro.

