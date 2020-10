Messina, 10 milioni e mezzo per interventi sulle strade provinciali

Partiranno a novembre 2020 le gare d’appalto per l’assegnazione dei lavori riguardanti alcune strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Messina per un totale di 10 milioni e mezzo di euro. A comunicarlo è Palazzo dei Leoni, che invia la tabella degli interventi, con i relativi importi.

I finanziamenti provengono dal Patto per lo Sviluppo della Sicilia, dai fondi ex FAS e da quelli previsti per gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane e riguarderanno numerose arterie stradali provinciali della zona tirrenica, jonica, nebroidea, del comprensorio dell’Alcantara e del capoluogo peloritano.

Messina, 10 milioni di euro per le strade provinciali: i progetti

Pubblichiamo, di seguito, la tabella riassuntiva inviata dalla Città Metropolitana di Messina con i lavori in progetto, la somma complessiva per ogni singolo intervento e la data e l’ora dell’inizio delle operazioni di gara.

(12)