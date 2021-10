Mercatino delle pulci a Messina, Sorbello: «Venga ripristinato con urgenza»

Riaprire il mercatino delle pulci che la domenica si tiene a Messina. È questa la richiesta che il consigliere comunale di Ora Messina, Salvatore Sorbello, ha inoltrato all’amministrazione De Luca, presentando un’interrogazione.

Il mercatino delle pulci è stato organizzato finora ogni domenica a viale Giostra, dove presto però sorgerà uno dei tre nuovi parcheggi di interscambio annunciati dalla Giunta.

«Il Consigliere Comunale Salvatore Sorbello – si legge nell’interrogazione – chiede di ripristinare con somma urgenza, nell’area che si riterrà più opportuna, il mercatino delle pulci domenicale, svoltosi finora a Giostra, frequentato da tanti messinesi provenienti da più parti della città».

Sorbello si domanda per quale motivo non venga dato spazio agli appassionati, ma non solo. «Pur comprendendo – aggiunge – che l’area sarà oggetto di costruzione dei parcheggi di interscambio, non si comprende perché, nelle more, gli appassionati non possano fruire di un’area a loro dedicata, così come molti commercianti storici che per passione vorrebbero poter svolgere la loro storica attività domenicale».

Il consigliere di Ora Messina invita l’Amministrazione comunale a trovare una soluzione per il mercatino delle pulci il prima possibile. «Si chiede – conclude Sorbello – di studiare con urgenza un’alternativa sia per i commercianti che per i numerosi fruitori. Non occorre spiegare il cosiddetto mercatino delle pulci, è una tradizione a carattere internazionale, esistente in tutte le città del mondo, che va preservata ed in particolare in Italia, dove ha grande successo nelle varie piazze e nei vari siti appositi in cui si svolge».

