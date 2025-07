Massimo Romagnoli protagonista nel rilancio Internazionale di Alternativa Popolare: parte il Tour Mondiale del Partito di Bandecchi

È stato l’On. Massimo Romagnoli, originario di Capo d’Orlando, il protagonista della riunione del Direttivo nazionale di Alternativa Popolare, svoltasi lo scorso 12 luglio a Roma, ma l’indiscusso timoniere del progetto resta Stefano Bandecchi, confermato ancora una volta come leader unico e riconosciuto del partito.

Convocato dal Presidente Paolo Alli e dal Segretario politico Bandecchi stesso, l’incontro ha visto la partecipazione del Tesoriere Angelo Cappelli, del Portavoce Davide Tedesco, dei Coordinatori regionali e del Responsabile per gli Italiani nel Mondo, On. Massimo Romagnoli.

Durante la riunione, è stato riaffermato con decisione il posizionamento del partito: “Alternativa Popolare è una forza del centrodestra, senza ambiguità – ha ribadito Bandecchi – non siamo solo parte del Partito Popolare Europeo: siamo il PPE in Italia.”

Il Segretario politico ha ricevuto l’unanime sostegno di tutta la dirigenza, a conferma del suo ruolo centrale e insostituibile nella guida del partito.

“Con Bandecchi, Alternativa Popolare ha trovato una direzione chiara, coerente e determinata,” ha commentato Romagnoli, sottolineando l’importanza di una leadership salda per affrontare le sfide future.

Ma la vera novità è l’orizzonte internazionale. Romagnoli ha annunciato un piano ambizioso per la creazione dei primi coordinamenti esteri del partito, con l’obiettivo di rappresentare gli italiani nel mondo.

Il tour mondiale inizierà nei prossimi giorni con tre tappe già confermate:

· Bruxelles – 16 luglio

· Atene – 20 luglio

· New York – 25 luglio

“Vogliamo costruire una rete politica forte oltre i confini nazionali – ha spiegato Romagnoli – e presentare candidati del centrodestra in tutte le circoscrizioni estere. Alternativa Popolare sarà la voce degli italiani nel mondo.”

A coronare questa nuova fase, è stato annunciato anche il Congresso Europeo del partito, in programma a Francoforte nella prima settimana di dicembre 2025, dove sarà lanciata la campagna elettorale per i Comites.

La giornata romana ha segnato così un doppio passaggio chiave: l’avvio di una strategia politica globale e la conferma di Stefano Bandecchi come leader indiscusso, capace di guidare Alternativa Popolare in una nuova stagione, sia in Italia che all’estero.

