Marefestival Salina 2025: Giuseppe Zeno e Barbara Foria ricevono il Premio Troisi

La quattordicesima edizione del Marefestival Salina Premio Troisi è ufficialmente iniziata. La serata inaugurale dell’evento, che ricorda e celebra ogni anno il grande artista napoletano nei luoghi del suo ultimo set de “Il Postino”, ha visto la consegna del prestigioso Premio Troisi a due degli illustri ospiti che, fino a domenica 15 giugno, saranno protagonisti sul palco delle piazze di Santa Marina Salina e Malfa: l’attore Giuseppe Zeno e l’attrice Barbara Foria.

Giuseppe Zeno ricorda Massimo Troisi

Giuseppe Zeno, noto per le sue interpretazioni in serie di successo come Mina Settembre e Blanca, ha ricevuto il Premio Troisi con profonda gratitudine, affermando: «Massimo Troisi è stato immenso e ancora oggi, nel rivederlo (nei suoi film, ndr), non possiamo che essere d’accordo su questo». Ecco la motiviazione del suo Premio Troisi 2025: “A Giuseppe Zeno, antidivo per eccellenza e attore dotato di indiscussa versatilità e duttilità che riesce a trasmettere emozioni vere, arrivando dritto al cuore degli spettatori. In teatro, cinema e televisione non c’è sfida che non riesca a superare con grande talento, passione e determinazione”.

Barbara Foria: un’attrice dal talento poliedrico

L’altra protagonista della prima giornata del Marefestival Salina 2025 è stata Barbara Foria che non ha nascosto l’emozione di trovarsi nella meravigliosa isola delle Eolie e di ricevere un premio così prestigioso. «Sono felice, quando me lo hanno detto mi sono davvero emozionata. Venire qui a Salina, il posto magico dove è stato girato l’ultimo film di Troisi, è un’emozione che non si può descrivere». Prima di ricevere il Premio Troisi, grazie a un’intervista di Nadia Malfa, Barbara Foria si è raccontata al pubblico del Marefestival Salina, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera.

Il Marefestival Salina Premio Troisi proseguirà fino al 15 giugno, con le premiazioni di altri illustri ospiti come Massimo Boldi, Ezio Greggio e Alessandro Preziosi.

(3)