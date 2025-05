Marefestival Premio Troisi 2025: Ezio Greggio e Marina Suma ricorderanno Massimo Troisi

Dal 13 al 15 giugno l’isola di Salina ospiterà la XIV edizione del Marefestival – Premio Troisi. L’evento è patrocinato da Rai Sicilia e con la media partnership della TGR.

Ezio Greggio e Marina Suma saranno tra i protagonisti dell’edizione 2025, che renderà omaggio a Massimo Troisi nel 31° anniversario della sua scomparsa.

I due attori riceveranno il Premio Troisi: un riconoscimento che ogni anno viene conferito durante il festival dedicato all’artista napoletano, scomparso nel 1994. La manifestazione si svolgerà nei comuni di Santa Marina Salina e Malfa, location dell’ultimo film di Troisi, Il Postino.

Marefestival Premio Troisi: Ezio Greggio e Marina Suma

Il festival è ideato e diretto dai giornalisti Massimiliano Cavaleri, Patrizia Casale e Francesco Cappello. Nadia La Malfa condurrà l’evento. La giornalista accompagnerà il pubblico attraverso i momenti salienti delle carriere degli ospiti. Il supporto di video e immagini sarà a cura di Giovanni Pontillo.

Ezio Greggio, già premiato in passato, riceverà il riconoscimento per la sezione Teatro grazie al suo one man show “Una vita sullo schermo”, spettacolo che ha registrato il tutto esaurito in numerose date e che ripercorre la sua lunga carriera tra tv, cinema e teatro.

Marina Suma, che riceverà il Premio alla Carriera, presenterà anche il suo libro “All’inizio sognavo di volare”, una graphic novel scritta insieme a Marco Sciame e pubblicata nel 2025 da Edizioni Frascati & Serradifalco.

I grandi nomi presenti al Premio Troisi

Nell’ambito del festival sarà consegnato anche il Premio Troisi 2025 per la categoria “Artisti Emergenti” a Luca Sherif, apneista italo-egiziano protagonista del documentario autobiografico “Fragile”. Diretto da Simone Piccoli, il film racconta come Sherif sia riuscito ad affrontare e superare una grave malattia autoimmune dell’intestino, la rettocolite ulcerosa, trasformando una fragilità in un percorso di rinascita grazie all’apnea. Oggi, dopo cinque anni senza farmaci, la malattia è in remissione.

Il Premio Troisi, una scultura raffigurante la celebre locandina de Il Postino, è opera dell’artista Antonello Arena, noto per i suoi lavori in resina.

Tra gli ospiti già annunciati anche Massimo Boldi e Maria Grazia Cucinotta, storica interprete de Il Postino e madrina della kermesse sin dalla prima edizione. Altri nomi verranno svelati durante la conferenza stampa del 4 giugno a Palermo.

Marefestival Premio Troisi: le biografie dei premiati

Ezio Greggio, nato a Cossato (BI) nel 1954, è un volto amato del panorama televisivo e cinematografico italiano. Dopo gli esordi in Rai negli anni ’70, conquista il grande pubblico con Drive In negli anni ’80 e diventa dal 1988 una colonna portante di Striscia la Notizia. Ha recitato per registi come Carlo Vanzina ed Enrico Oldoini e ha lavorato anche con Mel Brooks, che lo volle in Dracula morto e contento (1995). Come regista ha firmato commedie di successo anche all’estero e dal 2003 dirige il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

Marina Suma, nata a Napoli nel 1959, debutta nel 1981 con Le occasioni di Rosa di Salvatore Piscicelli, ottenendo David di Donatello e Nastro d’Argento. Diventa celebre con Sapore di mare di Carlo Vanzina e partecipa a film di successo come Dio li fa e poi li accoppia, Sing Sing, Un ragazzo e una ragazza, e Cuori nella tormenta. Attiva anche in teatro, ha recitato in spettacoli diretti da registi come Mario Monicelli. Recentemente è tornata al cinema con la commedia Amici per caso di Max Nardari.

