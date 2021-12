Manutenzione porti Isole Eolie: dalla Regione un milione per Panarea e Stromboli

Il Governo Musumeci ha deciso di destinare alla manutenzione di tre porti delle Isole Eolie un milione di euro. Le risorse economiche verranno utilizzate per sistemare e ripavimentare gli approdi di Scari e Ginostra per quanto riguarda Stromboli e il porto di Panarea.

«Mai come in questi anni – ha detto il presidente siciliano Nello Musumeci – la Regione si è presa cura delle isole minori, portando uomini e mezzi a lavoro e avviando quelle opere infrastrutturali, soprattutto sulla portualità, che da tempo erano attese per dare respiro al turismo, ai traffici e alla domanda di mobilità ed efficienza degli isolani».

Manutenzione dei porti

Nel progetto di manutenzione dei porti – redatto dal servizio Infrastrutture portuali del dipartimento delle Infrastrutture – è prevista la ripavimentazione di tutte e tre i porti, la manutenzione o la sostituzione di attrezzature e opere in ferro esistenti, il risanamento del muraglione nel caso di Ginostra.

«Dopo aver assegnato i lavori da oltre 19 milioni per il porto di Malfa, a Salina – ha aggiunto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – abbiamo destinato i fondi ad altri tre approdi eoliani che, da anni, attendevano manutenzione e azioni di recupero della funzionalità e di ripristino del decoro. Inserendo nell’elenco Stromboli e Panarea, il Governo Musumeci ha finanziato, avviato o programmato interventi infrastrutturali praticamente in tutti i porti delle isole minori e degli arcipelaghi di Sicilia. Un risultato di portata storica per le piccole comunità finalmente al centro dell’agenda infrastrutturale della Regione».

