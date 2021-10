Maltempo Messina, Laimo: «Realizzare pensiline per la fermata dei bus al capolinea di Giostra»

Con il maltempo che sta attraversando Messina in queste ultime ore arriva la richiesta da parte di Franco Laimo, presidente della III Commissione Consiliare della V Municipalità, di predisporre e realizzare le pensiline per la fermata dei bus Atm al capolinea di Giostra, che possano riparare i cittadini dalla pioggia, mentre aspettano i mezzi pubblici.

«Durante le piogge e gli acquazzoni delle scorse settimane e di questi giorni, infatti – scrive Laimo in una nota ufficiale –, passando dal Viale Giostra, ho notato tantissimi utenti, in attesa dei Bus Atm, che erano letteralmente ”zuppi” poiché rimasti sotto la pioggia senza alcuna possibilità di riparo: studenti e anziani in balia della pioggia e del forte vento che non permetteva nemmeno di tenere gli ombrelli aperti».

Pensiline per la fermata dei bus a Messina

La richiesta arriva durante i lavori della III Commissione che si è svolta nei giorni scorsi. Già nel 2019, erano arrivate nuove pensiline posizionate nelle fermate di interscambio tra i bus Shuttle e le linee che portano ai villaggi. Quindi dalla zona nord alla zona sud di Messina.

Adesso Laimo richiede di disporre la copertura delle fermate dell’autobus al capolinea del viale Giostra. «Tante le pensiline implementate in questi ultimi anni ad opera dell’Amministrazione; adesso – conclude Laimo – si resta in attesa di ulteriori risvolti positivi, al fine di fornire un utile servizio alla collettività».

Un esempio: le pensiline intelligenti

Prendendo spunto dalla proposta del consigliere Franco Laimo, si cita l’esempio di Bergamo. Nella città lombarda, nel febbraio 2018, venne inaugurata la prima pensilina dell’autobus smart di tutta Italia. Si tratta di pensiline dotate di dispositivi intelligenti e mappe interattive: dalla rete wireless gratuita alle indicazioni in tempo reale su orari e rete dei trasporti.

Ma anche informazioni sui punti di interesse della città e notizie quotidiane che riguardano il territorio. Le pensiline di Bergamo sono dotate inoltre di illuminazione a LED e di una porta USB per la ricarica dei dispositivi smart dei passeggeri.

