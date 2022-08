Maltempo Messina: forte temporale e raffiche di vento in città

Messina si sveglia sotto la pioggia in questo venerdì 12 agosto 2022, che assomiglia più a una giornata di ottobre: il maltempo, il temporale e le raffiche di vento tuttavia permettono di rinfrescarci dall’aria calda di questi ultimi giorni. Si era intuito che avrebbe diluviato, una piccola e leggera pioggia, infatti, aveva sfiorato Messina nei giorni precedenti.

Adesso la Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di oggi. «Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, – fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile siciliano – sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori dell’isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli».

Maltempo a Messina

Se le vostre ferie arriveranno proprio la prossima settimana, non temete: le condizioni meteo a Messina miglioreranno, ma fino alle 24 del 12 agosto, come dice la Protezione Civile: «Persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento». Oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso.

A questo link il bollettino completo.

Il tempo a Messina domani

Secondo i siti specializzati, il tempo domani a Messina «sarà soleggiato su tutto il settore. Dal pomeriggio tendenza a graduale aumento della nuvolosità per l’arrivo di un impulso instabile foriero di rovesci e temporali. In Sicilia ci saranno ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mari generalmente mossi». Magari portate un ombrello in borsa.

(274)