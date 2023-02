Maltempo in Sicilia, Schifani: «Valutiamo la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale»

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Sicilia Orientale, tra cui anche alcuni comuni della provincia di Messina, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, annuncia la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale. La decisione verrà presa nelle prossime ore, quando sarà redatta una relazione dettagliata dei danni causati dal ciclone mediterraneo.

La comunicazione è arrivata nella serata di ieri, da parte del presidente della Regione: «Sono in contatto costante – ha dichiarato Renato Schifani – con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e insieme continuiamo a monitorare l’evolversi della situazione relativa al maltempo nella Sicilia sud-orientale. In attesa di ricevere la relazione dettagliata sui danni causati dal ciclone mediterraneo, stiamo valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale e di richiedere quello di emergenza nazionale a Palazzo Chigi».

Tra il 9 e il 10 febbraio diversi comuni sono stati colpiti dalla forte ondata di maltempo che si è riversata in particolare nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Ad invocare lo stato di crisi diverse forze politiche: «Case e negozi danneggiati – scrive in una nota il deputato ARS del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca –, campi allagati, famiglie evacuate nel Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano e in genere in tutta la Sicilia orientale. Le notizie dei danni che ci arrivano sono continue e preoccupanti, occorre muoversi e farlo subito per dare soccorso immediato ai cittadini che stanno vivendo ore drammatiche. Ho scritto al presidente della Regione Schifani per chiedergli di attivarsi immediatamente per dichiarare lo stato di calamità naturale e prevedere ristori per i Comuni flagellati dal maltempo e per le imprese e le famiglie danneggiate».

Ad intervenire, già nella giornata di giovedì, anche il deputato regionale di Sicilia Vera, Giuseppe Lombardo: «La violenta ondata di maltempo che sta flagellando la costa orientale della Sicilia sta causando notevoli danni e disagi. Si registrano violente mareggiate e in alcuni comuni danni strutturali che richiedono un immediato intervento da parte dei comuni. Chiedo al Governo di prevedere già da ora un sostegno per i comuni che si stanno ritrovando a fronteggiare l’emergenza maltempo. Dal momento che quest’aula sta affrontando la discussione sugli enti locali non possiamo ignorare l’emergenza di queste ore. Il governo trovi una soluzione per aiutare gli amministratori a mettere in atto tutti gli interventi necessari per ripristinare e mettere in sicurezza il territorio. Vorrei inoltre tornare a sollecitare il Governo in merito alla mia proposta avanzata qualche settimana fa di dotarci di un ente meteorologico regionale autonomo capace di fornire previsioni e informazioni meteorologiche, sia al Dipartimento regionale di Protezione Civile sia alla cittadinanza, ai sindaci e agli enti locali che colmi il vuoto lasciato dall’attuale impostazione del sistema».

