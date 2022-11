Maltempo: alle Isole Eolie violenta grandinata e fiumi di fango

Maltempo a Messina e in provincia: alle Isole Eolie una violenta grandinata ha causato gravi danni alle colture e trasformato le strade in torrenti, rendendo difficile la circolazione viabile. Nello specifico, si sono verificati allagamenti a Lipari, tra via Tenente Mariano Amendola e via Roma. A Stromboli, sempre a causa del maltempo, è venuto giù dalla montagna un fiume di fango. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi: rimangono isolate al momento Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.

«Ho sentito al telefono il sindaco di Lipari Riccardo Gullo – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –, per accertarmi che la situazione relativa al maltempo sia sotto controllo e mi ha assicurato che lo è. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra sindaco e Protezione civile per verificare gli eventuali danni e monitorare lo stato dei luoghi». Intanto un sopralluogo è stato effettuato dal responsabile dell’ufficio comunale di Protezione civile, Domenico Russo.

Che tempo fa a Messina

Secondo le previsioni meteo, a Messina continuerà a piovere fino a domani, tornerà il sereno nelle giornate tra mercoledì 23 e venerdì 25.

