Ancora maltempo alle Eolie: Alicudi, Filicudi e Ginostra isolate da giorni

Continua l’ondata di maltempo che in questi giorni ha investito la provincia di Messina, creando non pochi disagi alle Isole Eolie. Alicudi, Filicudi e Ginostra (frazione di Stromboli) risultano ancora isolate, ormai da quattro giorni e, fa sapere l’agenzia di stampa Ansa, iniziano a scarseggiare alcuni beni di prima necessità. In previsione nuove partenze da Milazzo a partire da oggi pomeriggio, meteo permettendo.

Pioggia e mareggiate negli ultimi giorni anche alle Isole Eolie, con forte vento che ha toccato punte di 50 km/h. Prosegue il blocco dei collegamenti marittimi. L’ultima nave a raggiungere l’arcipelago, due giorni fa partendo da Milazzo, è approdato a Lipari e Vulcano due giorni fa. Una cinquantina gli eoliani bloccati nella città del Capo. «Le situazioni più difficili – riporta l’Ansa – si registrano ad Alicudi, Filicudi e nella frazione di Ginostra, isolate ormai da quattro giorni e dove cominciano a scarseggiare alcuni beni di prima necessità».

Per il pomeriggio di oggi, in ogni caso, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Se tale previsione dovesse concretizzarsi, qualche mezzo proverà a salpare per raggiungere Vulcano, Lipari e, probabilmente, Salina. Per tutte le altre isole e per la frazione di Ginostra, specifica l’Ansa, non se ne parlerà prima di domani.

(Foto reperita sull’Ansa)

(5)