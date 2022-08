Ancora maltempo a Messina, strade allagate e disagi in zona nord – FOTO

Il maltempo non sembra intenzionato a dare tregua a Messina in questi ultimi scampoli d’estate. Gli abitanti della zona Nord della città si sono infatti svegliati sotto la pioggia ancora una volta. Il risultato? Lo possiamo immaginare: strade allagate, piante e terra portate dal vento. Per chi non lo può immaginare, nessun problema, abbiamo le foto.

Dopo il maltempo della notte tra il 23 e il 24, qualche rovescio nella giornata di ieri intervallato da momenti di cielo sereno, un nuovo acquazzone ha investito la zona nord di Messina nelle prime ore di oggi, 25 agosto. A farne le spese – a parte chi aveva lasciato i finestrini della macchina aperta – le strade della città e, chiaramente, i cittadini che hanno dovuto attraversarle, in auto, a piedi o in motorino.

Diversi disagi sono stati segnalati sulla Panoramica, a Ganzirri, Mortelle e Torre Faro, ma anche sul viale Regina Elena. Insomma, in tutta la zona centro-nord della città dello Stretto, dove tra buche e tombini saltati la circolazione non è certo semplice. Intanto pochi minuti fa sono iniziate le telefonate del Comune di Messina, che avverte dei rischi causati dal maltempo.

Intanto, pubblichiamo di seguito alcune foto e video condivisi sui social dai messinesi (e se volete inviarne potete farlo tramite Facebook).

+4

Loading... ×

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Passanisi (@ilbiondosiciliano)

Foto di copertina © Giuseppe Passanisi

Foto del viale Regina Elena © Nino Principato

(71)