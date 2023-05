Maltempo a Messina, scatta l’allerta meteo arancione: le previsioni per oggi e domani

Forti piogge, a prevalente carattere di rovescio o temporale, raffiche di vento e possibili grandinate: nuova ondata di maltempo a Messina e provincia e la Protezione Civile dirama l’allerta meteo arancione per le giornate di oggi e di domani, 3 maggio. Vediamo il bollettino e cosa dicono le previsioni.

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana segnala danni e disagi, tra frane, strade interrotte e zone isolate a causa del maltempo che sta colpendo in queste ore la provincia di Messina. Diramata l’allerta meteo “arancione”, fase di preallarme, per quel che riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 3 maggio 2023. L’avviso segnala che «persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento». Il bollettino è disponibile a questo link.

Per quel che riguarda, invece, le previsioni meteo, 3bMeteo segnala ancora pioggia per il resto della giornata di oggi, 2 maggio, e cieli molto nuvolosi per domani, 3 maggio, con piogge e rovesci anche temporaleschi, e schiarite nel pomeriggio. Per entrambe le giornate, la temperatura massima prevista è di 19°, la minima 14°.

(Foto di repertorio)

(444)