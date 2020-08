Maltempo a Messina: Ganzirri e Torre Faro allagate a causa della pioggia – FOTO

Non stupiscono, ma fanno arrabbiare il Comitato Messina Nord e molti cittadini le immagini di Ganzirri e Torre Faro allagate dopo la pioggia che si è riversata sulla città durante quest’ultima ondata di maltempo. «La cosa peggiore – denuncia l’organizzazione – è che quell’acqua non è solo piovana ma, vi è la presenza di acque nere poiché molti tombini della zona saltano».

A fornire un resoconto fotografico dettagliato della situazione attuale nei due borghi marinari è il Comitato Messina Nord che segnala allagamenti, marciapiedi impraticabili a causa dell’acqua e tombini saltati (con tutto ciò che ne consegue) un po’ in tutta la zona, da via Consolare Pompea a via Lago Grande a Ganzirri, per proseguire con via Nuove Scuole e via III Palazzo, a Torre Faro.

In particolare, scrive il Comitato: «Gli sfoghi presenti lungo la via Consolare Pompea e via Lago Grande a Ganzirri, e lungo il canale di Torre Faro sono totalmente chiusi dalla terra e dai detriti che si sono depositati negli anni. Liberarli aiuterebbe già ad evitare l’allagamento totale della strada».

Vista la situazione, il Comitato Messina Nord lancia quindi un appello affinché si inizi a «pulire e liberare le varie bocche di sfogo presenti lungo il Lago e lungo il canale di Torre Faro». Una volta fatto questo, come “soluzione tampone” per limitare gli allagamenti, sottolinea, andrebbe però programmato «un intervento nel più breve tempo possibile in previsione dei prossimi mesi autunnali e invernali».

