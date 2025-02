“Madri Coraggio”: il Progetto Cinema del Verona Trento – Majorana di Messina

Inizia il Progetto Cinema Verona Trento – Majorana promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione del Merito. Il Responsabile scientifico sarà il regista Angelo Campolo.

Il Progetto cinematografico “Madri Coraggio” è entrato nel vivo con l’incontro svoltosi nell’Aula magna dell’istituto. Si tratta di una iniziativa educativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento – Majorana” di Messina nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alla guida del progetto, la dirigente scolastica Simonetta Di Prima, affiancata dal responsabile scientifico Angelo Campolo – attore, regista e pedagogo teatrale. A supportare il progetto anche i professori Fabio Sciva e Stefano Bottari, partner principale DAF Project diretta da Giuseppe Ministeri.

“Madri Coraggio”: un percorso educativo

“Madri Coraggio” propone un percorso educativo e laboratoriale dedicato all’esplorazione del linguaggio cinematografico. Il focus sarà sulle storie di donne che, nel cinema e nella realtà, hanno affrontato sfide e cambiamenti.

Gli studenti saranno guidati in un percorso che unisce apprendimento, creatività e consapevolezza sociale. Il programma prevede visione di film, incontri con professionisti del settore e un’esperienza diretta di produzione audiovisiva.

“Madri Coraggio” si sviluppa in tre fasi principali, progettate per offrire agli studenti una comprensione a 360 gradi del cinema e del suo potenziale educativo:

1) madri coraggio lab : incontri settimanali per introdurre gli studenti al linguaggio cinematografico, con un focus sulla rappresentazione femminile;

: incontri settimanali per introdurre gli studenti al linguaggio cinematografico, con un focus sulla rappresentazione femminile; 2) madri coraggio visioni : proiezioni cinematografiche al Multisala Apollo di Messina, accompagnate da dibattiti con esperti del settore – attori, registi e scenografi – per approfondire temi come l’inclusione e la pari opportunità;

: proiezioni cinematografiche al Multisala Apollo di Messina, accompagnate da dibattiti con esperti del settore – attori, registi e scenografi – per approfondire temi come l’inclusione e la pari opportunità; 3) madri coraggio produzione: un’esperienza laboratoriale che guiderà gli studenti nella realizzazione di una docuserie a episodi, dalla scrittura alla promozione, con il supporto di tutor professionisti.

Il Progetto Cinema del Verona Trento – Majorana

Angelo Campolo ha dichiarato: «con questo progetto invitiamo i ragazzi a guardare al cinema non solo come intrattenimento, ma come strumento per esplorare la complessità del nostro presente e scoprire storie che meritano di essere raccontate».

Anche la dirigente scolastica Simonetta Di Prima ha dichiarato soddisfatta: «siamo entusiasti di lanciare il nostro progetto cinema, un’iniziativa che mira a potenziare le competenze artistiche e tecniche dei nostri studenti, stimolando la loro creatività e capacità di collaborare in gruppo. Il cinema è un potente strumento educativo che non solo sviluppa abilità pratiche, ma promuove anche il pensiero critico e l’espressione personale, elementi fondamentali per la formazione completa dei nostri ragazzi. Attraverso questo progetto, intendiamo fornire ai nostri studenti l’opportunità di esplorare il mondo del cinema, acquisendo competenze in scrittura, regia, recitazione e produzione. Lavorare a un progetto cinematografico permette infine, agli studenti, di apprendere in modo pratico e coinvolgente, migliorando le loro abilità comunicative e aumentando la loro confidenza con il cinema. Possiamo, così, unire diverse discipline e favorire un apprendimento interdisciplinare, creando un ambiente stimolante e innovativo per i nostri studenti».

