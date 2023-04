Luoghi da visitare a Messina e dintorni: Frazzanò e l’Abbazia di San Filippo di Fragalà

Tra cave di marmo, luoghi ricchi di storia e un paesaggio mozzafiato: per la gita fuori porta di questo weekend vi portiamo alla scoperta di Frazzanò, piccolo borgo della provincia di Messina che conta appena 584 abitanti, e dell’Abbazia di San Filippo di Fragalà.

Se state leggendo questo articolo di venerdì è perché siete iscritti alla Newsletter d Normanno.com, che ogni settimana vi racconta cosa succede a Messina e in Sicilia, vi consiglia gli eventi da non perdere tra città e provincia e vi invita a scoprire posti nuovi, non troppo distanti dal Capoluogo. Questo fine settimana abbiamo selezionato Frazzanò, che, secondo Google Maps, si trova a 1 ora e 21 minuti di macchina da Messina.

Cosa vedere a Frazzanò? Partiamo dalle origini. Frazzanò è un borgo di 584 abitanti della provincia di Messina, si trova in una zona collinare della Valle del Fitalia. Le sue origini risalgono all’epoca della conquista normanna della Sicilia. Furono i normanni, infatti, a edificare il Castello di Belmonte attorno al quale si sviluppò l’abitato.

A circa 2km dal centro cittadino, sul monte Castro (Nebrodi), si trova un antico monastero italo-greco, noto come Abbazia di San Filippo di Fragalà. Secondo le informazioni che ricaviamo dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), venne fatto costruire dal conte Ruggero e dalla consorte Adelasia nel 1090. Visse il suo periodo di massimo splendore sotto i normanni, gli svevi e gli angioini. Oggi non ospita più i monaci e la sua vasta biblioteca è stata trasferita dopo il 1866. I volumi contenuti al suo interno sono stati trasferiti all’archivio di Stato di Palermo. Annessa al Monastero c’è la chiesa di stile romano-bizantino. Costruito su più piani, il Monastero comprende i magazzini al cui interno venivano conservati olio, vino e grano, le stalle per gli animali, le cucine, una chiesa e un chiostro, oltre naturalmente ai dormitori in cui abitavano i monaci. All’intero della Chiesa sono ancora in parte visibili affreschi di stile bizantino. L’abbazia di San Filippo di Fragalà è tutt’ora è sede di mostre ed eventi.

(Foto © Davide Mauro)

(11)