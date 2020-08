UniMe, Messina tra le 1000 università migliori del mondo: la classifica

L’Università degli Studi di Messina entra per la prima volta nella classifica dell’Academic Ranking of World Universities che stila le 1000 migliori università al mondo. L’UniMe ricopre la fascia 801-900.

Soddisfatto il Rettore Cuzzocrea; «è un importante punto di partenza per continuare a migliorare insieme a tutta la comunità accademica e raggiungere in un futuro prossimo traguardi ancora più importanti.» Al primo posto tra quelle italiane: La Sapienza di Roma.

Uno su mille ce la fa – Messina nella classifica delle prime 1000 Università del mondo

L’Academic Ranking of World Universities (ARWU) è una delle tre classifiche dedicate alle migliori università del mondo. Al primo posto – quasi dato scontato – l’Università di Harvard. L’Università di Messina – all’interno della classifica dell’Academic Ranking Of World Universities – si posiziona nella fascia 801-900, seguita dall’Università di Udine e preceduta dall’Università di Chieti-Pescara. Le altre siciliane, invece si posizionano in fasce più alte:

Università di Catania 401-500

Università di Palermo 501-600

Come funziona l’Academic Ranking Of World Universities (ARWU)?

L’Academic Ranking of Worl Universities considera gli Atenei con Premi Nobel, Medaglie Fields, ricercatori altamente citati o articoli pubblicati su Nature o Science. Inoltre, sono incluse anche le università con una quantità significativa di documenti indicizzati da Science Citation Index-Expanded (SCIE) e Social Science Citation Index (SSCI). In totale, più di 2000 università sono effettivamente classificate e le migliori 1000 vengono pubblicate.

Le università sono classificate in base a diversi indicatori di rendimento accademico o di ricerca, documenti indicizzati nei principali indici di citazione e rendimento accademico pro capite di un’istituzione. Per ogni indicatore, all’istituto con il punteggio più alto viene assegnato un punteggio di 100 e gli altri istituti vengono calcolati come percentuale del punteggio più alto.

La distribuzione dei dati per ogni indicatore viene esaminata per eventuali effetti distorsivi significativi; se necessario, vengono utilizzate tecniche statistiche standard per aggiustare l’indicatore. I punteggi per ogni indicatore sono ponderati per arrivare a un punteggio complessivo finale per un istituto. All’istituto con il punteggio più alto viene assegnato un punteggio di 100 e gli altri istituti vengono calcolati come percentuale del punteggio più alto

