Luglio 2023 il mese più caldo in Sicilia degli ultimi 20 anni: i dati del SIAS

Lo dicono i dati del SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico della Regione: luglio 2023 è stato il mese più caldo in Sicilia degli ultimi 20 anni, con una media oltre i 27°C. Messina la provincia più “fresca”, Siracusa la più calda. Da segnalare, anche alcuni indici climatici rilevanti, come il numero di giorni in cui si sono raggiunte temperature uguali o superiori ai 40°C. Vediamo tutti i dati.

Luglio 2023 il mese più caldo in Sicilia degli ultimi 20 anni

Il Servizio Informativo Agrometeorologico della Regione Siciliana ha analizzato le temperature registrate in Sicilia nel mese di luglio 2023, confrontandole con quelle della serie 2002-2022. Dai dati è emerso che luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato sull’Isola.

I dati del SIAS sulle temperature in Sicilia

In particolare, la media mensile di luglio 2023 delle temperature medie delle stazioni SIAS risulta pari a 27,74 °C, mentre la media regionale territoriale (basata sulla stima dei valori sul territorio in relazione alla quota altimetrica ed al gradiente medio regionale) risulta pari a 27,87 °C, confermando l’ottima sovrapponibilità dei due dati. Tra le province della Sicilia, il primato appartiene a Siracusa, che ha avuto una media di 29,0°C, mentre Messina è stata la provincia più “fresca” con una media di 26,1°C.

Loading... ×

Oltre alla temperatura media mensile, spiega il SAIS, risultano superati anche altri record precedenti, quali:

la media regionale delle temperature massime assolute mensili;

la media regionale delle medie mensili delle temperature massime giornaliere;

la media regionale delle medie mensili delle temperature minime giornaliere.

Altri indici climatici

Altri dati rilevanti che mettono in luce l’anomalia climatica del mese di luglio 2023 riguardano il numero di giorni con temperature pari o superiori a 40°C. L’indice SU40, utilizzato generalmente per Nordafrica e Medio Oriente, ha raggiunto come media della rete SIAS un valore di 4,9 giorni, superiore al massimo valore precedente di 3,5 giorni registrato nel 2007.

Da segnalare anche il numero di giorni consecutivi con temperature superiori a 40°: il valore medio per luglio 2023 è di 4,3 giorni, circa il doppio rispetto al 2007 e al 2021. Un “picco” in questo frangente è stato registrato dalle stazioni SIAS Caltanissetta ed Enna (quest’ultima in contrada da Pasquasia, a bassa quota rispetto al centro urbano), che hanno registrato 11 giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 °C. Su 96 stazioni che costituiscono la rete SIAS, solo 12 non hanno raggiunto nel mese la soglia di 40 °C (tra queste Scicli e Pachino).

Ondate di caldo in Sicilia: il confronto col passato

Infine, il SIAS fa un confronto con le ondate di caldo del passato, pur nella difficoltà derivante dalla discontinuità delle serie storiche: «Non sembrano riscontrabili – conclude –, dall’esame dei dati disponibili, eventi della stessa portata, considerando insieme i valori estremi raggiunti e la durata dei fenomeni. Le ondate di caldo torrido del 1962, del 1982, del 1988, del 1998, del 1999, appaiono per alcuni versi comparabili all’ondata del 2023, ma in quanto a indici climatici a livello regionale l’ondata di caldo del 2023 appare rappresentare un evento mai registrato in precedenza per la nostra Isola».

Fonte: SIAS – Servizio Agrometeorologico della Regione Siciliana

(9)