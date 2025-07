L’Orso in Teglia di Messina è la prima pizzeria in Sicilia secondo “50 Top Pizza in Viaggio 2025”

Secondo “50 Top Pizza in Viaggio in Italia 2025” L’Orso in Teglia di Messina è la prima pizzeria in Sicilia. La pizzeria si conferma eccellenza della pizza italiana e guadagna due posizioni rispetto all’anno scorso raggiungendo, così, il 19° posto a livello nazionale.

La guida 50 Top Pizza è punto di riferimento per la scena gastronomica italiana. Ogni anno seleziona le migliori pizzerie italiane fuori sede, ovvero quelle che operano al di fuori della Campania, che si distinguono per qualità, identità e innovazione.

L’Orso in Teglia Messina: passione e innovazione

Il titolare de L’Orso Gianluca Arcovito ha dichiarato: «questo risultato è motivo di grande orgoglio. Vedere riconosciuto il percorso che stiamo costruendo giorno dopo giorno è una soddisfazione enorme. Un ringraziamento speciale va al nostro team e a chi continua a darci fiducia».

Nato a Messina nel 2014 da un’idea dei fratelli Gianluca e Giuseppe Arcovito, insieme a Giuseppe Denaro, L’Orso è cresciuto negli anni in diversi format – L’Orso in Teglia, L’Orso in Duomo, Blanco Beach Club – mantenendo sempre al centro la ricerca sull’impasto, la qualità delle materie prime e il legame con il territorio. La proposta gastronomica è firmata dal pizzaiolo Matteo La Spada, che guida la cucina con una visione contemporanea e radicata nelle eccellenze siciliane.

(2)