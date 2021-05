Long list per future assunzioni in ATM: ecco le date delle prove preselettive

ATM spa sta stilando una long list cui attingere per le future assunzioni di 60 operatori di esercizio over 30 nel trasporto pubblico di Messina, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con il ruolo di operatore di esercizio. Le date delle prove preselettive sono già online, così come le informazioni necessarie per candidarsi.

Al via, quindi, a fine giugno la selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il ruolo di Operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotranvieri). Le prove preselettive si svolgeranno nelle giornate del 28 giugno, 30 giugno e 2 luglio in più sessioni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di ATM Messina Spa cliccando su “ATM Informa”, poi su “Lavora con Noi” e infine su “Avvisi di Selezione”. In alternativa, basta cliccare qui.

I requisiti per l’assunzione in ATM Spa

Si ricordano, i requisiti generali per essere assunti alle dipendenze di ATM Messina S.p.A:

a) assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato (gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. – c.d. sentenze dì patteggiamento – nonché dei decreti penali di condanna definitivi, saranno equiparati a quelli delle citate sentenze);

(gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. – c.d. sentenze dì patteggiamento – nonché dei decreti penali di condanna definitivi, saranno equiparati a quelli delle citate sentenze); b) idoneità alla mansione certificata dal medico competente aziendale ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Al fine del rilascio di detta idoneità saranno eseguiti le visite e gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario relativo alla mansione da svolgere, ivi compresi gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il rifiuto a sottoporsi a detti accertamenti ovvero la riscontrata positività non consentirà la stipula del rapporto di lavoro (anche a termine/stagionale);

ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Al fine del rilascio di detta idoneità saranno eseguiti le visite e gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario relativo alla mansione da svolgere, ivi compresi gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il rifiuto a sottoporsi a detti accertamenti ovvero la riscontrata positività non consentirà la stipula del rapporto di lavoro (anche a termine/stagionale); c) possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell’avviso di selezione. I requisiti di cui alle lettere a) e c) del presente articolo debbono essere posseduti alla data del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

A commentare, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna: «Con sincero orgoglio comunichiamo il proseguimento di un’altra selezione targata ATM S.p.A. L’ennesimo passo avanti verso l’irrobustimento della solidità e della rilevanza della Società di trasporto pubblico messinese. Siamo felici di poter riavviare, e concludere nei prossimi mesi, una selezione che permetterà ad ATM di avere ulteriori lavoratori sui quali poter contare per imprimere un cambiamento positivo alla mobilità cittadina».

«La Società – aggiunge – ha chiaramente ed inequivocabilmente dimostrato di essere cresciuta e di voler essere punto di riferimento per lo sviluppo professionale di molti lavoratori, nonostante il periodo poco favorevole che ha inferto un duro colpo a chi opera nel settore dei trasporti. Con l’annuncio odierno speriamo di poter finalmente cessare di udire interventi e proclami mistificatori e privi di fondamento, che dipingevano una situazione difforme dalla realtà, in cui ATM S.p.A. ed in particolare il sottoscritto, agivano segretamente al fine di rinviare sine die le procedure di reclutamento di nuovo personale, spinti da una non meglio specificata ostilità nei confronti degli aspiranti autisti. Invece, sono fermamente convinto che tale selezione, alla sua conclusione, rappresenterà l’ennesimo successo di una Società seria, credibile ed affidabile, che guarda al futuro con ottimismo e che alle parole fa seguire i fatti».

(92)