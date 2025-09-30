L’Oktoberfest arriva a Messina: dal 3 al 5 ottobre a Villa Dante food, sport e spettacoli

Anche a Messina arriva l’Oktoberfest. L’iniziativa è stata presentata questa mattina al centro polifunzionale “Io Esisto” di Villa Dante. L’Oktoberfest Messinese di Villa Dante sarà una manifestazione di street food, sport e spettacolo.

L’evento è organizzato dalla Ma Pro Eventi e Servizi, sostenuto dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Messina Social City. Inoltre, ha la collaborazione di Csain Sicilia che prevede attività sportive, animazione e spettacoli per bambini, area gonfiabili, hobbisti, live music, 15 casette food, beer con degustazioni dei prodotti in linea con l’Oktoberfest ed un punto ristoro.

Dal 3 al 5 ottobre prossimi Villa Dante si trasformerà in un grande villaggio del gusto, dello sport, della musica e dello spettacolo con l’Oktoberfest Messinese. L’acquisto dei token sarà possibile alle casse.

Dopo il taglio del nastro fissato venerdì 3 ottobre, alle ore 17, prenderanno il via tutte le attività illustrate nel programma per vivere l’esperienza bavarese nelle diverse aree della Villa.

L’Oktoberfest a Messina alla sua prima edizione

Maria Proscia, organizzatrice dell’evento, ha spiegato che si tratta della prima edizione dell’Oktoberfest a Messina: «siamo alla prima edizione di un evento del genere e voglio ringraziare la Messina Social City che ci ha dato un grande supporto. Un altro grazie va ad Antonio Celona di Csain Sicilia. L’ evento si svolge nelle giornate del 3, 4 e 5 ottobre e il venerdì ci sarà, alle ore 17, il taglio del nastro che darà il via alle attività. Di attività ne abbiamo tantissime: sul lato di Provinciale ci sarà uno spazio espositori e hobbisti, lateralmente, invece, lo spazio dedicato ai bambini, dove non mancherà il toro meccanico. L’Oktoberfest a Messina è anche sinonimo di musica, infatti ci saranno delle band che suoneranno dal vivo».

Maria Proscia ha inoltre aggiunto che non ci saranno molte birre artigianali e molto cibo ma ci sarà l’essenziale. «Vogliamo creare una prima esperienza e fare il cosiddetto “poco ma buono”» – ha affermato.

A Villa Dante arriva anche la danza del drago

Valeria Asquini, presidente della Messina Social City, ha espresso tutto il suo entusiasmo riguardo l’iniziativa: «voglio dirvi quanto sono felice che a villa Dante si faccia un ulteriore passo in più. Questo polmone verde riqualificato si apre ancora di più alla città. Villa Dante si trasforma per tre giorni e crea un’esperienza che fa comunità e che migliorerà di anno in anno per fare sempre di più».

Antonio Celona di Csain Sicilia ha ringraziato Valeria Asquini per l’impegno che sta dando per dare lustro alla città. «Siamo presenti come ente di promozione sportiva. Avremo il padel, il calcio e le arti marziali. Non solo, in questa Oktoberfest Messinese ci sarà una sorpresa: la danza del drago direttamente dal Belgio. Come ente di promozione sportiva non potevamo mancare a questo appuntamento. Inoltre, per il taglio del nastro ci sarà anche il Presidente Nazionale dell’ente» – ha spiegato.

L’Oktoberfest Messina crea anche l’opportunità di far conoscere determinate attività sportive a tutti. L’ingresso è totalmente gratuito. Ci saranno dei token per il food, per il giro con i pony e per il toro meccanico.

