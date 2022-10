Messina. Letture, giochi e laboratori per bambini alla Biblioteca del Palacultura: il calendario

Letture e giochi a tema, appuntamenti dedicati alla lingua inglese e allo spagnolo, laboratori artistici: è online il programma degli incontri per bambini della Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina. Gli eventi sono a ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, e sono indirizzati a bambini dai 5 ai 12 anni, suddivisi per fascia d’età. Vediamo il calendario completo e come prenotare.

Favole siciliane, maschere, una giornata dedicata ad Halloween tra letture e laboratori creativi. La Biblioteca situata all’interno del Palacultura “Antonello” di Messina apre le porte ai più piccini con una serie di appuntamenti pomeridiani da non perdere. Per prenotare occorre inviare una e-mail all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 090 7723549.

Biblioteca “Tommaso Cannizzaro” di Messina: il calendario degli incontri per bambini

Pubblichiamo, di seguito, il calendario degli appuntamenti per bambini diffuso dalla Biblioteca “Tommaso Cannizzaro” di Messina, e suddiviso per fasce d’età:

Fascia di età 5-7

“Storie sotto l’albero”, Letture e lab. creativo, 15 dicembre 2022. Fascia di età 6-8

“Ora ti cuntu … Favole siciliane e giochi”, 15 novembre 2022; “Che maschera! Letture e lab. creativo”, 21 febbraio 2023; “Ora ti cuntu … Favole siciliane e giochi”, 4 aprile 2023. Fascia di età 7-10

“Aspettando Halloween” Letture e lab. creativo, 27 ottobre 2022; “Tell me a tale and play with me” Letture e giochi, 17 gennaio 2023; “¡Cuéntame una historia y juega conmigo!”. Lettura e giochi, 14 marzo 2023. Fascia di età 8-12

“Tombola letteraria” Gioco a premi, 5 gennaio 2023;

“Io volo con te” Letture e riflessioni, 7 marzo 2023;

“Fatto ad Arte” Lab. sull’arte contemporanea, 20 aprile 2022.

