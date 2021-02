L’Etna in eruzione incanta la Sicilia e il mondo: foto e video dal web

Ieri l’Etna in eruzione ha lasciato senza fiato tutta la Sicilia (e non solo). Le immagini del vulcano hanno infatti fatto presto il giro dell’Italia e del mondo, finendo addirittura su giornali online australiani ed esteri in generale. A riprendere questo spettacolo naturale, diversi cittadini della zona e anche l’Aeronautica Militare, che in una serie di foto ha mostrato i colori e le luci dell’Etna in eruzione.

Per dirlo in termini più tecnici prendiamo in prestito le parole con cui l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha raccontato l’evento avvenuto intorno alle 17.00 di ieri: «Nel tardo pomeriggio del 16 febbraio si è verificato un nuovo episodio parossistico dell’attività vulcanica dell’Etna, con generazione di alte fontane di lava e la formazione di numerose colate propagatesi verso la desertica Valle del Bove, sul versante orientale del vulcano». Ceneri e lapilli sono poi ricaduti sul versante meridionale del vulcano. Pian piano, la fontana di lava è diminuita rapidamente in altezza e alle ore 18.00 il parossismo era sostanzialmente terminato.

Questi episodi caratterizzati da fenomeni esplosivi, definiti appunto “parossistici”, sono tipici dell’attività eruttiva recente dell’Etna. Riporta Ingv che dal 1977 ad oggi ne sono stati registrati centinaia di simili all’eruzione di ieri. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ricorda la «sequenza di 66 parossismi fra gennaio ed agosto 2000, e una cinquantina di parossismi fra il 2011 e il 2013».

Le foto e i video dell’Etna in eruzione il 16 febbraio 2021

