Le giovani ospiti della Casa Famiglia del Cirs in scena con “Le Ragazze” a Villa Cianciafara

Appuntamento stasera a Villa Cianciafara, a Zafferia, per lo spettacolo “Le Ragazze”, saggio finale del laboratorio teatrale curato dall’attore Antonio Previti, che ha visto impegnate le giovani ospiti della Casa Famiglia del Cirs di Messina. E mentre le attività del Centro vanno avanti, sottolinea la presidente Maria Celeste Celi, il “Palazzo delle donne” sta diventando realtà. La serata è ad ingresso gratuito.

L’evento, realizzato dal Centro per il Reinserimento Sociale di Messina in collaborazione con l’associazione culturale ARB, si pone a chiusura del laboratorio di teatro sociale svolto negli ultimi mesi e rientra tra le attività previste dal progetto del “Palazzo delle Donne”. Il Cirs, infatti, ha in cantiere di realizzare un polo socio-culturale in un immobile di proprietà dell’Ipab, al cui interno saranno realizzati numerosi servizi e iniziative in favore di donne e bambini vittime di violenza e in stato di disagio socio-economico. Servizi che saranno aperti anche alla fruizione pubblica.

A commentare, la presidente del Cirs, Maria Celeste Celi: «Nell’attesa della concessione di utilizzo dello stabile di proprietà dell’Ipab – sottolinea – e adiacente alla sede storica del Cirs, il Palazzo delle Donne sta diventando realtà. I primi passi sono già stati fatti grazie alle associazioni che hanno aderito al progetto e con cui abbiamo istituito una cabina di regia. Oggi un altro tassello verrà messo al suo posto con il saggio conclusivo del laboratorio teatrale, che auspichiamo possa diventare un’attività stabile sia per il suo fondamentale valore terapeutico per le nostre ospiti, che per i potenziali sbocchi professionali. Una parte della struttura di cui abbiamo chiesto la concessione, in passato era già sede di un teatro e la nostra volontà è di riportare in auge la stessa attività nel segno della cultura e dell’impegno sociale».

L’evento di stasera, lo spettacolo teatrale “Le ragazze” si svolgerà oggi, venerdì 20 agosto, a partire dalle 21.00 a Villa Cianciafara e vedrà coinvolte direttamente le giovani donne della Casa Famiglia del Cirs. Le giovani, nel rispetto delle loro privacy, saranno affiancate nella recitazione dagli allievi attori dell’Accademia di musical e recitazione “On stage” Doriana Galletta, Giorgia Di Chio, Iride Diamante, Gaetano Mazza ed Emanuela Ungaro.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, ma sarà possibile fare una donazione libera in favore del Cirs. In ottemperanza alle misure anti Covid è necessario prenotare il proprio posto a sedere ed esibire il green pass.

Per prenotarsi online basta cliccare qui.

