Lavoro, Ryanair recluta assistenti di volo a Messina e Palermo: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Ryanair che apre le selezioni a Palermo e a Messina per diventare assistente di volo per la sua compagnia Lauda Europe. Le prove e i colloqui si svolgeranno dal 3 al 6 dicembre prima nel capoluogo siciliano e poi nella città dello Stretto. Vediamo nel dettaglio date e orari e come candidarsi.

Prosegue il Recruitment Programme 2022 per Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair alla ricerca di nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. Per l’occasione sono previsti open days a Palermo (il 3 e 4 dicembre) e a Messina (il 5 e il 6 dicembre).

Lavoro in Ryanair: le selezioni a Messina e Palermo

Pe partecipare agli open days finalizzati alla selezione di assistenti di volo per la compagnia di Ryanair, Lauda Europe, basterà presentarsi nel luogo indicato.

Hotel Mercure, in Via Mariano Stabile, a Palermo – alle ore 10.00 o alle ore 15.00 del 3 e 4 dicembre;

– alle ore 10.00 o alle ore 15.00 del 3 e 4 dicembre; Europa Palace Hotel di Pistunina, a Messina – alle ore 10.00 o alle pre 15.00 del 5 e del 6 dicembre.

Come avverrà la selezione? In entrambi i casi è prevista una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali. Ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione (completamente gratuito), verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.

È possibile sottoporsi alla selezione anche in via telematica, scrivendo all’indirizzo e-mail cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.

Ad accogliere i candidati sarà la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.

