Lavoro. Poste Italiane cerca sportellisti: come candidarsi (tempi e requisiti)

Poste Italiane è alla ricerca di sportellisti diplomati da assumere in tutta Italia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time. Vediamo quali sono i requisiti richiesti, le modalità e la scadenza per presentare domanda e candidarsi come operatore di sportello.

È online sul sito di Poste Italiane l’annuncio di lavoro, in scadenza il 31 luglio, per la selezione di operatori di sportello da distribuire negli uffici postali del Paese in base alle specifiche necessità aziendali. Compito dell’operatore di sportello è quello di occuparsi delle attività di promozione e vendita di prodotti e servizi, provvedendo alle operazioni e alle procedure amministrative di competenza, e fornendo informazioni che possano essere di aiuto all’utenza.

Lavoro in Poste Italiane: i requisiti per diventare sportellista

È possibile candidarsi per lavorare in Poste Italiane come sportellista, con contratto a tempo indeterminato, part time, a questo link fino al 31 luglio 2021.

I requisiti minimi richiesti sono i seguenti:

diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60.

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

