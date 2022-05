Lavoro in Poste Italiane: si cercano giovani consulenti finanziari

Al via nuove assunzioni di lavoro all’interno di Poste Italiane; «cerchiamo laureati giovani e motivati a intraprendere uno stimolante percorso di crescita professionale accompagnato da un percorso di formazione che permetterà di diventare consulente finanziario». Le posizioni sono aperte su tutto il territorio italiano; quindi anche a Messina. Ma vediamo i requisiti e come inviare la candidatura.

Il candidato ideale per il nuovo lavoro di Poste Italiane deve avere i seguenti requisiti:

laureato;

non aver superato i 29 anni di età;

ottime capacità di comunicazione e di relazione;

ottima conoscenza del pacchetto Office.

Ma non basta, i candidati dovranno avere «voglia di mettersi in gioco e l’entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti caratterizzano i candidati che ricerchiamo». In caso di superamento dell’intero processo selettivo, i giovani candidati saranno assunti con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

Lavoro Poste Italiane 2022

Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il form online; da qui si potranno approfondire i contenuti del ruolo e dell’offerta di Poste Italiane e rivolgere le domande direttamente ai recruiter e in relazione alle specifiche esigenze aziendali, i candidati saranno contattati per partecipare a un Virtual Recruiting Day, evento on line di presentazione dell’Azienda. Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2022.

