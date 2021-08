Lavoro, bando dal Mef per 500 professionisti: come partecipare e quali sono i profili richiesti

C’è ancora tempo fino al 20 settembre 2021 per partecipare al bando di concorso pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la selezione di 500 professionisti che si occuperanno di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei progetti e degli interventi del Pnrr (Piano Nazinoale di ripresa e resilienza). I profili ricercati sono: economico; giuridico; statistico-matematico; informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 agosto il bando di concorso pubblico con cui, su iniziativa del Mef, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione RIPAM, avvalendosi di Formez PA per lo svolgimento della procedura, avvierà la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza.

Tutte le assunzioni saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Pnrr. Bando di concorso del Mef: i profili richiesti e come candidarsi

Come anticipato, il Ministero è alla ricerca di 500 professionisti dei seguenti ambiti, così suddivisi:

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Tra i requisiti richiesti: la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, la laurea, i 18 anni di età.

Come partecipare

Le candidature possono essere inviate solo per via telematica, entro le ore 14.00 del 20 settembre 2021, tramite il sistema Step-One 2019, messo a disposizione da Formez PA. Il bando completo è disponibile QUI , sul sistema Step-One 2019 e sui siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate.

Il concorso si articolerà attraverso le seguenti fasi:

una prova selettiva scritta , distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle prove;

, distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle prove; la valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, sarà effettuata solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.

