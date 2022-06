Lavoro al Parco Nazionale di Pantelleria a tempo indeterminato: come partecipare al concorso

Avete sempre sognato di vivere e lavorare a Pantelleria e perdervi nella paesaggio rurale dell’isola siciliana? Allora forse siete nel posto giusto, perché il Parco Nazionale di Pantelleria è in cerca di personale. Proprio in questi giorni è stato pubblicato un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato. I profili professionali richiesti sono: funzionario amministrativo – contabile; funzionario tecnico – ingegnere ambientale; funzionario tecnico – geologo; funzionario tecnico – biologo/naturalista.

Concorso Parco di Pantelleria: i requisiti

Per l’ammissione al concorso, per lavorare all’interno del Parco Nazionale di Pantelleria, sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell’assunzione:

cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a diciotto anni;

; essere in possesso dei requisiti specifici (titolo di studio ed eventuale abilitazione professionale), rispettivamente indicati per ciascun profilo messo a concorso:

a. Profilo professionale di funzionario amministrativo/contabile – indirizzo economico, possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente.

b. Profilo professionale di funzionario tecnico – ingegnere ambientale (Cod.02); possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

L-07 Ingegneria civile e ambientale, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM) in: LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-26 Ingegneria della sicurezza o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente; abilitazione all’esercizio della professione, corrispondente al titolo di studio di cui si risulta in possesso.

c. Profilo professionale di funzionario tecnico – geologo (Cod. 03); possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

L-34 Scienze geologiche o titoli equiparati secondo la normativa

vigente;

vigente; Laurea magistrale (LM) in: LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, LM-79 Scienze geofisiche o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente; abilitazione all’esercizio della professione, corrispondente al titolo di studio di cui si risulta in possesso.

d. Profilo professionale di funzionario tecnico – biologo/naturalista (Cod.04); possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

L-13 Scienze biologiche, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM) in: LM-06 Biologia, LM-60 Scienze della Natura o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Come presentare la domanda

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre le 23:59 del 29 giugno 2022.

A questo link il bando completo.

