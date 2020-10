Lavoro a Messina, l’Ospedale Papardo cerca infermieri e operatori socio-sanitari

L’Ospedale Papardo di Messina offre lavoro a infermieri e operatori socio-sanitari (OSS). Le candidature sono state aperte ieri, mercoledì 28 ottobre 2020, attraverso l’agenzia interinale Manpower. L’Azienda offre un contratto di prestazione di lavoro di 1/2 mesi in somministrazione a tempo determinato, prorogabili.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi.

Candidature infermieri per l’Ospedale Papardo di Messina

I requisiti

Questi i requisiti per candidarsi come infermiere presso l’Ospedale Papardo di Messina:

Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

Iscrizione all’albo professionale OPI e corrispettivo bollettino di pagamento, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

Assicurazione RC, da produrre in sede di colloquio di selezione;

Buoni doti di comunicazione;

Capacità di gestione dello stress;

Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie;

Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);

Disponibilità immediata all’inserimento;

Preferibilmente automunito/a.

Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto di lavoro

L’A.O. Papardo di Messina offre un contratto di prestazione di lavoro di 1/2 mesi in somministrazione a tempo determinato, prorogabili.

Come candidarsi per il lavoro di infermiere

Per candidarsi e svolgere il lavoro di infermieri all’Ospedale Papardo di Messina è necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Candidature operatori socio-sanitari per l’Ospedale Papardo di Messina

Questi i requisiti richiesti per essere assunto come operatore sociosanitario presso l’Ospedale Papardo di Messina:

Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Sicilia, da produrre in sede di colloquio di selezione;

Esperienza pregressa o stage presso strutture ospedaliere – RSA- Assistenza domiciliare – distretti sanitari dell’ASL;

Disponibilità immediata all’inserimento;

Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);

Preferibilmente Automunito/a.

Completano il profilo:

Capacità di gestione dello stress;

Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie;

Predisposizione alla persona assistita.

Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto di lavoro

L’A.O. Papardo di Messina offre un contratto di prestazione di lavoro di 1/2 mesi in somministrazione a tempo determinato, prorogabili.

Come candidarsi per il lavoro di operatore socio-sanitario

Per candidarsi come operatore socio-sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina è necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Offerta di lavoro al Papardo di Messina: link e maggiori informazioni

Maggiori informazioni sono disponibili sui sito internet dell’Agenzia interinale Manpower, a questo link per le candidature per i posti da infermiere, e a questo link per le candidature per i posti da operatore sociosanitario.

